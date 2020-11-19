Алматинец понес наказание за видео танца в полицейской форме

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - За танец в TikTok в полицейской форме алматинец понес наказание, передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга социальных сетей спецгруппой ДП выявлен факт незаконного использования форменного обмундирования сотрудника органов внутренних дел, пишет Polisia.kz

По сюжету, молодой мужчина, облачившись в форму полицейского, предлагает прохожим в качестве метода увода от ответственности станцевать с ним в TikTok.

В рамках реагирования сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района фигурант установлен и привлечен к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 675 КоАП (Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования). Материалы производства по подследственности для принятия решения направлены в суд.





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