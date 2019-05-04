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В Алматы назначили руководителей Центральной городской больницы и Детской клинической больницы №2

03.05.2019, 13:40 11287
В Алматы назначили руководителей Центральной городской больницы и Детской клинической больницы №2
Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - В Алматы назначили руководителей Центральной городской больницы и Детской клинической больницы №2, передает Kazakhstan Today.
 
На базе управления общественного здоровья Алматы прошел конкурс на вакантные места руководителей ряда государственных медицинских учреждений. 
 

По итогам проведенного конкурса принято решение: Джувашев Алмаз Болатович - руководитель Центральной городской больницы; Рабандияр Марат Рабандиярович - руководитель Детской клинической больницы №2; Султангазиева Светлана Елеусизовна - руководитель Высшего медицинского колледжа", - сообщили в управлении.

 
Напомним, в марте 2019 года в Алматы, по данным газеты "Время", по подозрению в получении двух взяток был задержан главврач Центральной городской клинической больницы Нурлан Турдалин.
 

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