В Алматы назначили руководителей Центральной городской больницы и Детской клинической больницы №2

Кабинет предназначен для обучения казахскому языку с использованием современных средств коммуникаций. Здесь же слушатели смогут получать методическую помощь по организации самостоятельной работы на местах. Оборудование зала позволяет проводить тренинги, встречи и семинары в режиме онлайн.