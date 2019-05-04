В Алматы назначили руководителей Центральной городской больницы и Детской клинической больницы №2

На базе управления общественного здоровья Алматы прошел конкурс на вакантные места руководителей ряда государственных медицинских учреждений.
По итогам проведенного конкурса принято решение: Джувашев Алмаз Болатович - руководитель Центральной городской больницы; Рабандияр Марат Рабандиярович - руководитель Детской клинической больницы №2; Султангазиева Светлана Елеусизовна - руководитель Высшего медицинского колледжа", - сообщили в управлении.
Напомним, в марте 2019 года в Алматы, по данным газеты "Время", по подозрению в получении двух взяток был задержан главврач Центральной городской клинической больницы Нурлан Турдалин.
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