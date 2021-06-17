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В Алматы открылась первая международная "Точка кипения"

16.06.2021 5752
АЛМАТЫ. 16 ИЮНЯ - Пространство "Точка кипения" предназначено для взаимодействия представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, школьников, неравнодушных горожан для обмена опытом, результатами деятельности, проработки новых идей отдельно по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в России успешно действуют уже 115 площадок, сообщает представительство Россотрудничества в Алматы.
 
С приветственным и напутственным словом к гостям обратились президент AlmaU Асылбек Кожахметов, специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, вице-министр национальной экономики РК Алибек Куантыров и консул России, представитель Россотрудничества в Алматы Татьяна Барышникова.
 
В своём выступлении представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил значимость этого события не только для российской команды, но и для казахстанских коллег, пожелав им освоения новых "археологических" навыков работы в креативном пространстве.
 
В первый день работы Точки кипения на ее площадке состоялись дискуссия на тему "Новая реальность постковидного мира: общество, государство и бизнес", серия тематических сессии о предпринимательстве и инновациях, о развитии городов и туризма, также были обсуждены другие актуальные для России и Казахстана темы. 
 
Открытие "QAYNAR BULAQ - Точка кипения Алматы" стало знаковым событием в мире цифровых технологий и инноваций на пространстве стран СНГ после карантинных ограничений.
 

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