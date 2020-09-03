В Алматы подготовка к отопительному сезону выполнена на 88%

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев рассказал о подготовке к отопительному сезону, передает Kazakhstan Today.

В целом, по словам Масабаева, подготовка городского хозяйства Алматы к предстоящему отопительному сезону ведется согласно графику.

Текущие расходы на ремонтные работы всего энергокомплекса города составляют порядка 22 млрд тенге.

По информации городского акимата, общая готовность энергокомплекса к отопительному сезону по состоянию на 2 сентября - 88%, в том числе:

- готовность тепловых сетей - 85% (1055 из 1241 километров);

- готовность электрических сетей - 82% (6891 из 8381 километров);

- готовность газовых сетей - 100% (5376 километров);

- готовность сетей водоснабжения - 99% (3617 из 3646 километров);

- готовность сетей водоотведения - 94% (1685 из 1800 километров);

- готовность котельных АТКЭ - 76% (63 из 83 единиц);

- готовность энергоисточников АлЭС - 72% (51 из 71 единиц);

- автономные котельные объекты образования и здравоохранения готовы на 100% (образования - 50 объектов, здравоохранения - 16 объектов).

С 13 мая по 20 июля проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей обратного водовода. В ходе гидравлических опрессовок выявлено и устранено 353 повреждения (в 2019 году - 221 повреждение).

С 20 июля по 23 сентября проводятся гидроиспытания и ремонт тепловых сетей подающего водовода.

В ходе гидравлических опрессовок выявлено 274 повреждения, из которых на сегодняшний день устранено 260 (95%). За аналогичный период 2019 года 187 повреждений (всего в период испытаний 2019 года - 311 повреждений).

По готовности жилого фонда, объектов образования и здравоохранения (90%):

- готовность объектов образования 97% (431 из 444 единиц);

- готовность объектов здравоохранения 82% (110 из 135 единиц);

- готовность многоквартирных жилых домов 92% (7376 из 8024 единиц).

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