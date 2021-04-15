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В Алматы построят 9 парковых зон

14.04.2021 10072
В Алматы построят 9 парковых зон
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал главным вектором развития города создание комфортной среды для жизни горожан. Планы развития определены стратегией "Алматы-2050", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сагинтаев отметил, что во исполнение поручений президента была принята программа "Город без окраин", главным образом нацеленная на решение актуальных вопросов в отдаленных районах Алматы. Принят план по модернизации и созданию новых зеленых зон в виде парков, скверов и обустроенных пешеходных улиц. В этом году начнется строительство новых 9 парковых зон.
 
Учитывая, что существует проблема в отсутствии земель, проводится работа по возврату 8 земельных участков для создания новых рекреаций. Также вернули 2 участка в квадрате улиц Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Панфилова для организации парковых зон. Вместе с тем для озеленения города и сохранения природного ландшафта переданы 120 гектаров (31%), это позволит создавать комфортную среду для горожан.
 
В планах создать пешеходные пространства вдоль 17 улиц. В этом году планируется также благоустроить территорию вдоль рек Есентай, Жарыбулак, Улкен и Киши Алматы. Уже начато проектирование рек Боралдай, Тастыбулак, Карагайлы, продолжим Улкен и Киши Алматы. Основной принцип - благоустройство через сохранение природного ландшафта.
 
Важным приоритетом в работе администрации города является устойчивая градостроительная политика. Впервые в стране в рамках "Слышащего государства" проведены общественные обсуждения корректировки генерального плана города. Часть рекомендаций, озвученных в ходе экспертных и общественных обсуждений, уже учтены в разработке правил застройки города. 
 
Правила позволят урегулировать следующие вопросы: ограничения уплотняющей застройки в историческом центре, в том числе и на дворовых территориях; урегулирования высотности и изменения фасадов зданий; запрет сноса объектов, исторически значимых для города. 
 
Принимаются меры по сохранению исторического облика центра. Отремонтированы фасады 156 домов. План на 2021 год - 70 фасадов.
 
Вместе с тем продолжается работа по развитию туристской инфраструктуры. Так, на фоне пандемии посещение горной местности увеличилось в 4 раза. Сегодня ведется работа над созданием доступных туристических общественных пространств. За прошлый год построены 4 визит-центра в горной местности, глэмпинг-отели, оцифрованы 1000 километров горных пеших троп, облагородили 500 километров троп. В текущем году дополнительно будет благоустроено 172 километра горных маршрутов.
 
Прорабатываются проекты по обеспечению безопасности в горной местности. В текущем году планируется обеспечить покрытие 14 опасных участков, в которых туристы регулярно сбиваются с маршрута, сотовой связью. Дополнительно в горах будут установлены 10 радиорелейных мачт для передачи сигналов бедствия на пульт спасателей.
 

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