В Алматы прекращено дело о предполагаемом изнасиловании мальчика в элитной школе

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Кокшетау. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Представители МСХ РК выехали в районы Акмолинской области, где зафиксирован падеж лошадей, сообщает пресс-служба министерства.





В районе Биржан-Сал (село Мамай) от истощения пал молодняк и старые животные. Согласно данным базы ИСЖ, на учете в селе состоит 1116 голов лошадей. Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только животные, владельцы которых живут в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.





В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ "Асхат". Из-за истощения животных и травм не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 лошадей.





В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4276 голов лошадей. Ситуация аналогичная. В Степгорском регионе - 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день по Степногорскому региону пало 42 лошади.





При объезде районов специалистами зафиксирован падеж 13 голов. Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали зимой содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов", - сообщили в МСХ.





По данным управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 лошадей, из которых состоят на учете только 27. Остальные лошади от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны.