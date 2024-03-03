29.02.2024, 16:18 101191
В Алматы прекращено дело о предполагаемом изнасиловании мальчика в элитной школе
Экспертизы не подтвердили факт изнасилования
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Алматы. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы прекратила расследование уголовного дела о предполагаемом изнасиловании ученика младших классов в одной из частных школ города, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
Расследование уголовного дела по данному факту прекращено за отсутствием события преступления. Проведенными экспертизами и исследованиями узких специалистов факт изнасилования не подтверждается. С принятым решением следствия прокуратура города согласилась", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, расследование дела началось в октябре прошлого года после распространения в соцсетях видео, на котором мать якобы пострадавшего мальчика рассказала о надругательстве над ее сыном в Международной школе Алматы.
Ранее мажилис одобрил во втором чтении закон об ужесточении наказания насильникам детей. Также депутаты предложили ввести хирургическую кастрацию для педофилов. Данное предложение не нашло отражения в новом законопроекте, но дискуссии на эту тему продолжаются.
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02.03.2024, 11:38 22856
Общественники требуют от Досаева остановить беспорядочную застройку Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы общественники и активисты высказали недовольство беспорядочной застройкой города. Люди требуют от акима Ерболата Досаева остановить этот процесс, считая утверждение генплана нелегитимным, сообщает Orda.kz.
Участники собрания, организаторами которого выступили движения "Защитим Алматы" и "Альянс ЖКХ", подчеркнули отсутствие прозрачности и несоблюдение законодательства при разработке генерального плана и проектов детальной планировки города.
Строительство в Алматы ведется только в интересах застройщиков. С 1 июля 2021 года правило № 750, на основании которого работает управление городского планирования и урбанистики, позволяет выдавать разрешения. На бумаге все нормально, но мы-то знаем, что по факту происходит", - говорит Людмила Сенгирбаева, жительница микрорайона Ерменсай.
Жители мегаполиса не в восторге от строительства под окнами. К примеру, на пересечении улиц Толе би и Богенбай батыра возводится бизнес-центр. Живущая рядом Алла Атанова возмущается, что в том районе не осталось места для проезда.
Наш маленький двор станет еще меньше. Мы боимся, что не выдержат старые инженерные сети", - говорит женщина.
Та же проблема волнует проживающих в районе торгового центра "Мега" по улице Розыбакиева, где собираются возводить 15 девятиэтажных зданий. Горожанка Саида Примкулова отмечает, что с вводом в эксплуатацию новых ЖК коммунальные сети не выдерживают нагрузки.
После начала бурного строительства появились проблемы, а именно высокая плотность населения на небольшом участке в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Радостовца -Могилевской; отсутствие достаточного количества объектов социального назначения в шаговой доступности; перегруженная инженерная инфраструктура и пробки", - перечислила Саида Примкулова.
По ее словам, застройщики обещали обустроить сквер. Однако назначение земли изменили, и теперь там будут возводить жилые комплексы. Зеленые территории вместо снесенных домов хотят видеть и жители микрорайона Самал-2. Там уже несколько лет идет война за участки.
Мы понимаем, что город - это живой организм и ему нужно расти. Однако непонятно, почему этот рост должен представлять угрозу и дискомфорт", - говорит председатель общественного фонда "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова.
Общественники подчеркнули недостатки в Строительном кодексе, а также выразили уверенность в нелегитимности принятого в 2023 году генерального плана и проектов детальной планировки города. С этим согласился и участник группы "Stop застройке" юрист Мурат Касенов.
Актов акимата об утверждении градостроительных проектов нет. Вместе с тем аким сообщил об объявлении моратория на корректировку ПДП. Возникает риторический вопрос к градоначальнику Алматы, как можно объявить мораторий на корректировку проектов детальной планировки, которые не были надлежащим образом утверждены согласно действующему законодательству и нормативным требованиям РК?" - задается вопросом Касенов.
Накануне акимат ввел мораторий на внесение изменений в проект детальной планировки на один год, что вызвало неоднозначную реакцию, но активисты требуют проведения открытых обсуждений и внесения необходимых изменений с учетом мнения жителей и обеспечения устойчивого развития города.
Ранее поднимался вопрос строительства в горных районах Алматы. По мнению экспертов, строительство в селе- и оползнеопасных участках может привести к трагическим последствиям.
02.03.2024, 08:40 30791
Краснокнижную цаплю убили в Алматы
Фото: instagram.com/dots_foto
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Краснокнижную цаплю подстрелили на озере Сайран в Алматы. Об этом сообщила зоозащитница Наталия Сульжик на своей странице в Facebook.
Птичка упала. На обычном такси срочно повезли в Айболит. Лапы сломаны кажется. Я не знаю, как так произошло. Бедолага упал на участок к добрым людям, они занесли в тепло и позвонили мне", - написала Наталия Сульжик.
Несмотря на все усилия зоозащитницы и ветеринаров, птица не выжила.
В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, несколько дней назад появились сообщения, что в акватории озера Сайран были замечены цапли, утки и форель. Фотограф Дмитрий Доценко заснял охоту цапли на османа.
01.03.2024, 21:40 55476
Представители МСХ РК назвали причину падежа лошадей в Акмолинской области
С декабря по настоящее время зафиксирован падеж 117 лошадей
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Кокшетау. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Представители МСХ РК выехали в районы Акмолинской области, где зафиксирован падеж лошадей, сообщает пресс-служба министерства.
В районе Биржан-Сал (село Мамай) от истощения пал молодняк и старые животные. Согласно данным базы ИСЖ, на учете в селе состоит 1116 голов лошадей. Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только животные, владельцы которых живут в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.
В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ "Асхат". Из-за истощения животных и травм не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 лошадей.
В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4276 голов лошадей. Ситуация аналогичная. В Степгорском регионе - 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день по Степногорскому региону пало 42 лошади.
При объезде районов специалистами зафиксирован падеж 13 голов. Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали зимой содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов", - сообщили в МСХ.
По данным управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 лошадей, из которых состоят на учете только 27. Остальные лошади от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны.
01.03.2024, 12:51 69811
Сбой в работе спецЦОНов произошел из-за смены часового пояса
Специалисты ведут работы по устранению проблемы
Фото: kolesa.kz
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированных центрах обслуживания населения для автовладельцев произошел сбой из-за смены часового пояса, сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Доводим до вашего сведения, что в связи со сменой часового пояса наблюдается временная некорректная работоспособность системы спецЦОНов. Специалисты ведут работы по устранению проблемы", - говорится в сообщении госкорпорации "Правительство для граждан".
Информация о проблемах в работе спеццентров обслуживания населения ране появилась в соцсетях. В частности, спцЦОН Алматы не работает с 9 часов утра, сообщает Telegram-канал almatytoday.
Ранее сообщалось, что после смены часового пояса у многих казахстанцев изменились данные в цифровых документах. Также пользователи мобильных телефонов и устройств испытывали затруднения с настройкой времени на гаджетах.
Напомним, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Ранее сообщалось, что фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6.
Общественница Аида Альжанова подчеркнула, что с переводом стрелок часов на один час назад люди на востоке будут вставать очень рано.
Например, в Усть-Каменогорске рассвет будет происходить в 3-4 часа утра. В Шымкенте раньше будет начинаться жара, то есть жители будут ехать на работу уже в пекло", - сказала она.
01.03.2024, 11:17 73766
Данные в цифровых документах изменились у некоторых казахстанцев после смены часового пояса Дополнено
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы сообщают, что со сменой часового пояса в их электронных документах в еGov и банковских мобильных приложениях изменилась дата рождения, передает корреспондент агентства.
У некоторых казахстанцев после смены часового пояса изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении. В частности, у некоторых граждан дата рождения сместилась на день назад, сообщают пользователи соцсетей.
А в ряде банковских мобильных приложений цифровые документы и вовсе оказались недоступны. Сообщается, что сервис будет восстановлен с 12.30 1 марта.
Также стоит отметить, что не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перегружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время.
Ранее в Минцифры пользователям мобильных телефонов и устройств дали рекомендации по переводу гаджетов на новый часовой пояс.
Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - рассказали в ведомстве.
Общие рекомендации:
- проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети;
- включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени;
- перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам:
Windows:
- откройте "Панель управления" > "Часы и регион" > "Дата и время"; перейдите во вкладку "Время в интернете" и нажмите на "Изменить параметры";
- убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас";
- если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку "Дата и время", нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS:
- откройте "Системные настройки" > "Дата и время"; убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически";
- если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android:
- откройте "Настройки" > "Система" > "Дата и время";
- включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс;
- если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad):
- зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";
- включите "Автоматически" для опции "Настройка даты и времени";
- при необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату. В случае возникновения проблем: проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС;
- переключитесь на другую сетевую службу времени.
В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени; проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения; сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени; обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь", - добавили в Минцифры.
Дополнено 01.03.2024, 13.53
Позже в АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали некорректные данные в цифровых документах.
В ночь с 29 февраля на 01 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC+05.00. Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии". Государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении. Системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме. Были выявлены отдельные кейсы по неккорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы". Сейчас мы проводим все необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время", - сказано в сообщении компании.
В компании принесли извинения за доставленные неудобства.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
29.02.2024, 13:28 104486
Трагедия с оползнем может повториться: общественник рассказал о застройке предгорий
Фото: скрин видео
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Алматы. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
Пост с видео активист опубликовал в своем Instagram. Бокаев напомнил о недавней трагедии с оползнем, разрушившим дом и унесшим жизни четырех человек.
На видео общественник показал срезанные горные склоны, на краю которых построены дома. По его словам, застройка происходит в Бостандыкском районе.
Здесь даже находиться опасно, потому что в любой момент вся эта масса, тысячи кубометров грунта, просто завалит сюда. Противозаконно! Никто за этим не следит, приезжал ГАСК, приезжали участковые... В итоге наказали штрафом в 5 тысяч тенге некоего Аркадия Клебанова, который является племянником того самого Клебанова (Александр Клебанов, казахстанский олигарх, владелец печально известной ТЭЦ Экибастуза. - Прим. Kazakhstan Today). Когда они тут все разрыли, приезжала полиция, акимат, все они разворачивались и уезжали, потому что есть же особенные люди, которые не подчиняются законам Казахстана", - заявил Бокаев.
Раньше склоны держались благодаря камням и корням деревьев. Теперь срезанные склоны ничем не защищены и в любой момент могут обвалиться.
По словам общественника, некоторые дома построены на месте бывшего мусорного полигона. Также ради застройки была засыпана речка, которая выполняла важную водоотводную функцию. Бокаев уверен: несмотря на то что реку засыпали экскаваторами, она никуда не делась, и жильцы стоящих рядом домов слышат в подвалах журчание воды. Т.е. грунт может в любой момент размыть и он "поплывет".
Проживающие в районе жильцы сказали, что неоднократно обращались к властям и акиму города Ерболату Досаеву с просьбой решить вопрос с незаконной застройкой, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Более того, застройщики подают на жителей в суд.
Между тем сегодня на встрече с жителями Наурызбайского района Досаев в очередной раз отрапортовал, что в новом проекте детальной планировки Алматы все существующие возможные лазейки для застройщиков якобы закрыты, сообщает Zakon.kz.
В конце декабря мы приняли необходимые корректировки планов детальной планировки каждого района, всех полицентров. Будущее развитие Алматы - это среднеэтажная застройка. Поэтому вопросы, связанные с историческими лазейками, мы прикрыли", - сказал Досаев.
По его словам, генплан приняли в мае 2023 года, а необходимые корректировки ПДП по каждому району внесли в декабре. Поэтому все необходимые изменения рассмотрят уже в 2025 году, пишет Informburo.
На встрече он также обратился к застройщикам и пообещал, что будет помогать всем, кто работает в законном поле и имеет необходимые разрешения.
Все, что по закону, буду поддерживать, все, что вне законного поля, будем разговаривать как положено. Если кто-то хочет обратиться в суд, то с удовольствием готов там встретиться", - заявил Досаев.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В Казселезащите сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней. После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях.
29.02.2024, 11:34 107576
АФМ сообщило о задержании и.о. генерального директора "Казспецэкспорта"
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля 2024 года и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт".
По данным АФМ, он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.
29.02.2024, 11:00 94681
В Алматы бывшего акима района оштрафовали на 9,2 млн тенге за нарушения при госзакупках
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Алматы. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматы выявлены нарушения закона при проведении госзакупок местными исполнительными органами. За нарушения при осуществлении госзакупок привлечен к ответственности бывший аким района, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы.
Несмотря на имеющиеся у участников госзакупок соответствующие разрешения (лицензии), заказчиком (организатором) необоснованно отклонены их конкурсные заявки, при допуске которых удалось бы сэкономить бюджет на более 100 млн тенге. За указанные нарушения бывший аким района привлечен к административной ответственности с наложением административных штрафов на сумму 9,2 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Также, по данным ведомства, "руководители структурных подразделений акимата города привлечены к административной ответственности с наложением 161 штрафа на сумму 43,3 млн тенге".
В другом случае один из заказчиков при объявлении конкурса не разделил товары, работы и услуги по однородным видам и месту их поставки, тем самым ограничил участие в конкурсе потенциальных поставщиков из числа малого и среднего предпринимательства, отдав предпочтение крупным. По акту надзора прокуратуры конкурс отменен и проведен повторно в соответствии с соблюдением равных условий потенциальных поставщиков на участие в государственных закупках", - отметили в прокуратуре.
В целом с начала 2024 года по актам прокуроров отменены конкурсы на сумму более 10 млрд тенге.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?