В Алматы прибыл гуманитарный груз из Турции

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Турция оказала гуманитарную поддержку Казахстану, передает Kazakhstan Today.

9 мая 2020 года в Алматы был доставлен гуманитарный груз от правительства Турции в виде медицинских масок (150 000 штук), защитных экранов для лица (50 штук), защитных очков для глаз (100 штук), комбинезонов (300 штук) и средств дезинфекции", - сообщили в Telegram-канале Министерства иностранных дел РК .

В МИД также отметили, что 11 мая 2020 года ведущий турецкий фармацевтический производитель Abdi Ibrahim также направил в Казахстан гуманитарный груз в виде таблеток препарата Kutlu, содержащих хлорохин и препарат ацетилцистеин, которые активно применяются в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором ТОО "СК-Фармация" для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.

Кроме того, ранее гуманитарную помощь Казахстану оказали ряд других турецких инвесторов, таких как YDA Holding, Anadolu Endustri Holding (Coca-Cola Icecek), Nobel Ilac и другие.

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