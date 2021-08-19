В Алматы прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана казахстанцами

Фото: Минобороны РК

АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Министерство обороны Казахстана сообщило об эвакуации из Афганистана 42 человек, 25 их которых - казахстанцы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в 17.00 военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК . Кроме того, этим бортом, по просьбе кыргызской стороны, были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и гражданин Литвы, обратившиеся в посольство РК с просьбой о содействии. Республика Казахстан всегда защищает интересы и права своих граждан, находящихся за рубежом", - говорится в пресс-службе Минобороны РК.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел два совещания по складывающейся в Афганистане ситуации. Он поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в этой стране.





Также сообщалось, что в свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности . Прежде всего это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны.

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