В Казахстане поднят вопрос о призыве на службу офицеров запаса дефицитных профессий

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе аппаратного совещания министр обороны поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.

Поднят вопрос призыва на воинскую службу офицеров запаса, особенно дефицитных специальностей. В частности, участие армии в противоэпидемиологических мероприятиях показало востребованность военных врачей, которые готовятся на военных кафедрах по программе офицеров запаса и многие из которых после получения офицерского звания не стремятся идти служить в армию", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Также было поручено предусмотреть поправки в законодательство, чтобы выпускники военных кафедр, получившие офицерские воинские звания, в обязательном порядке призывались для прохождения службы.

Все студенты и руководители вузов должны понимать, что обучение на военной кафедре - это не развлечение и не способ получить военный билет офицера запаса, а прежде всего - готовность служить в Вооруженных силах в интересах страны", - подчеркнул министр обороны.

В рамках подготовки к осенней призывной кампании рассмотрено состояние казарменно-жилищного фонда воинских частей. Доложено о недостаточном темпе ремонта подрядными организациями отдельных зданий, которые могут быть не сданы в установленные сроки.

Данные сбои происходят не в первый раз, поскольку конкурсы на оказание услуг по строительству иногда за счет низкой цены выигрывают "случайные" организации, не имеющие опыта работы на военных объектах. В целом действующая ныне система аутсорсинга в сфере строительства и капитального ремонта зданий в Вооруженных силах выявляет много недостатков, негативно влияющих на сроки, качество работ и, соответственно, на состояние обороноспособности", - рассказали в пресс-службе.

Даны указания внести системные предложения по недопущению подобных случаев впредь, а также обеспечить своевременный ввод в строй казарменно-жилищного фонда.

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