В Алматы прибыл второй рейс из Кабула с сотрудниками ООН на борту

Фото: МИД РК
Вчера вечером в Алматы прибыл второй борт, на котором находились 108 сотрудников ООН, сообщили в представительстве организации.
По данным организации, все расходы по размещению, по пребыванию всех передислоцированных сотрудников будут оплачиваться стороной ООН.
В представительстве также отметили, что прибывшие в настоящее время прошли ПЦР-тестирование и находятся на карантине.
Как сообщалось ранее, 18 августа в Алматы из Афганистана прилетел 141 сотрудник ООН. Размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООНовских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.
Напомним, боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
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