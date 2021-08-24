В Алматы прибыл второй рейс из Кабула с сотрудниками ООН на борту

Фото: МИД РК

АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - Вчера в Алматы приземлился второй самолет из Кабула с 108 сотрудниками Организации Объединенных Наций на борту, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера вечером в Алматы прибыл второй борт, на котором находились 108 сотрудников ООН, сообщили в представительстве организации.

По данным организации, все расходы по размещению, по пребыванию всех передислоцированных сотрудников будут оплачиваться стороной ООН.

В представительстве также отметили, что прибывшие в настоящее время прошли ПЦР-тестирование и находятся на карантине.





Как сообщалось ранее, 18 августа в Алматы из Афганистана прилетел 141 сотрудник ООН . Размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООНовских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.





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