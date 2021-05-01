В Алматы продлили действие предельной цены на яйца

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АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Срок действия предельно допустимой розничной цены на яйцо куриное 1-й категории в размере 487 тенге за десяток продлен с 30 до 90 календарных дней. Акимат Алматы принял это решение на основании рекомендаций городской комиссии по сдерживанию цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

Соответствующее постановление вступает в силу с 30 апреля.

Напомним , предельную цену на яйцо в Алматы ввели с 1 апреля. Эти меры проводятся с целью стабилизации стоимости продукции на рынке и недопущения необоснованного завышения цен реализаторами.

16 апреля предприятия Акмолинской области ТОО "Казгер-кус", ПК "Ижевский", ТОО "АгроИнвест-2015" снизили цены на куриные яйца.

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