В Акмолинской области производители снизили цену на яйца

КОКШЕТАУ. 16 АПРЕЛЯ - Предприятия Акмолинской области ТОО "Казгер-кус", ПК "Ижевский", ТОО "АгроИнвест-2015" снизили цены на куриные яйца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТОО "Казгер-кус" исполнило уведомление департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Акмолинской области, снизив цену за десяток куриных яиц первой категории на 40 тенге.

Ранее уведомление департамента исполнили ПК "Ижевский", ТОО "АгроИнвест-2015", снизив цену реализации куриного яйца 1 категории в границах Акмолинской области", - рассказали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции.









В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц в Шымкенте, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской областях. В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование", - проинформировали в антимонопольном ведомстве.





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