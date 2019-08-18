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В Алматы прошел День памяти Виктора Цоя

17.08.2019, 19:44 15877
Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В Алматы 15 августа состоялся День памяти Виктора Цоя, передает Kazakhstan Today. 
 
Поклонники творчества одного из известнейших советских певцов и авторов песен собрались у его памятника в Алматы, чтобы зажечь поминальную свечу, возложить цветы и исполнить его песни, сообщили в представительстве Россотрудничества.
 
Обращаясь к собравшимся, консул Генерального консульства РФ в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК Ирина Переверзева поблагодарила всех, кто присоединился к организаторам. Она особо подчеркнула роль творчества Виктора Цоя для многих поколений молодёжи в странах СНГ.
 
Собравшиеся у памятника алматинцы говорили о том, что у жителей города особое отношение и к творчеству, и к личности Виктора Цоя, так как культовый фильм "Игла" снимался именно здесь. Было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с того момента, как фильм вышел в широкий прокат.
 
Известный алматинский музыкант Андрей Фендриков вместе с участниками Дня памяти исполнил несколько песен: "Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле", "Восьмиклассница", "Группа крови", "Звезда по имени Солнце". Любой зритель мог стать выступающим, предложив к исполнению свою любимую песню. Завершился импровизированный концерт исполнением песни "Перемен требуют наши сердца!" под аккомпанемент казахской домбры.
 
Виктор Робертович Цой - советский рок-музыкант, автор песен и художник, основатель и лидер рок-группы "Кино", лучший актёр 1989 года по версии журнала "Советский экран". 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автомобильной аварии близ посёлка Кестерциемс Тукумского района Латвийской ССР. 
 

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