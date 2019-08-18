В Алматы прошел День памяти Виктора Цоя

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В Алматы 15 августа состоялся День памяти Виктора Цоя, передает Kazakhstan Today.

Поклонники творчества одного из известнейших советских певцов и авторов песен собрались у его памятника в Алматы , чтобы зажечь поминальную свечу, возложить цветы и исполнить его песни, сообщили в представительстве Россотрудничества.

Обращаясь к собравшимся, консул Генерального консульства РФ в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК Ирина Переверзева поблагодарила всех, кто присоединился к организаторам. Она особо подчеркнула роль творчества Виктора Цоя для многих поколений молодёжи в странах СНГ.

Собравшиеся у памятника алматинцы говорили о том, что у жителей города особое отношение и к творчеству, и к личности Виктора Цоя, так как культовый фильм "Игла" снимался именно здесь. Было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с того момента, как фильм вышел в широкий прокат.

Известный алматинский музыкант Андрей Фендриков вместе с участниками Дня памяти исполнил несколько песен: "Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле", "Восьмиклассница", "Группа крови", "Звезда по имени Солнце". Любой зритель мог стать выступающим, предложив к исполнению свою любимую песню. Завершился импровизированный концерт исполнением песни "Перемен требуют наши сердца!" под аккомпанемент казахской домбры.

Виктор Робертович Цой - советский рок-музыкант, автор песен и художник, основатель и лидер рок-группы "Кино", лучший актёр 1989 года по версии журнала "Советский экран". 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автомобильной аварии близ посёлка Кестерциемс Тукумского района Латвийской ССР.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства