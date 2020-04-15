В Алматы проводят мониторинг на готовность больниц к борьбе с COVID-19

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - С учетом эпидемии коронавируса в стране "Алматы - Адалдык Аланы" и Антикоррупционная служба Алматы провела мониторинг состояния готовности больниц к борьбе с вирусом COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 7-й Городской клинической больнице провели мониторинг на наличие масок, средств индивидуальной защиты, дезинфекции, халатов, респираторов и общую готовность больницы на борьбу с COVID-19.

Также в связи с пиком эпидемии представители Антикоррупционной службы провели беседу с медперсоналом о текущей ситуации и об оснащении больницы.

Основное осложнение от коронавируса - пневмония и фиброз легких. Для спасения тяжелобольных требуется не только врач-реаниматолог, но и специально оборудованное больничное место - в первую очередь с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Врачи подвергаются особой опасности при интубации тяжелых больных - процедуры, необходимой для перевода больного на искусственную вентиляцию легких, они находятся в тесном контакте с пациентами.

В ходе беседы представители департамента и проектного офиса "Алматы - Адалдык Аланы" убедились в достаточной квалификации специалистов, их предельной личной самоотверженности и самоотдаче в преодолении коронавирусной инфекции. Все медицинские работники осознают всю ответственность в борьбе за здоровье людей.

Следует также признать, что основные усилия администрации больницы направлены на создание и обеспечение эффективной работы с пациентами больницы, безопасных для сотрудников их личных рабочих мест. Визит в больницу вселяет определенный оптимизм в успешность борьбы с коронавирусной инфекцией, в способность медицинских работников квалифицированно и честно выполнить свой профессиональный долг", - поделился результатами мониторинга первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

Подобный мониторинг будет проводиться на постоянной основе. Мы видим, что врачи в данной больнице оснащены необходимыми средствами. Люди трудятся изо дня в день. Мы знаем, что это нелегкая работа. Поэтому в связи с нынешней ситуацией в стране просим всех граждан оставаться дома", - отметил руководитель проектного офиса "Алматы - Адалдык Аланы" Александр Братенков.

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