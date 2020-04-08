Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы растет количество очагов заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента контроля качества товаров и услуг города Алматы, по состоянию на 7 апреля на территории города 38 зон очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 8 зон очага: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон Мамыр-4, 54; Афцинао, 4; микрорайон Аксай-1, 24; микрорайон Мамыр-4, 296.

В Алатауском районе - 5 зон очага заражения по адресам: микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121; улица Жанкожа-батыра, 190; улица Рахимова, 123.

В Алмалинском районе - 6 зон очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232; улица Досмухамедова, 13; улица Досмухамедова, 8; улица Байзакова, 263.

В Медеуском районе - 4 зоны очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; проспект Достык, 116; проспект Достык, 493.

В Жетысуском районе - 4 зоны очага: по улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; в микрорайоне. Кулагер, 45; по улице Борзова, 85.

В Турксибском районе зарегистрировано 3 зоны очага: микрорайон Жулдыз-2, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13; микрорайон Жас Канат, 1/53.

В Бостандыкском районе - 7 зон очага по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; микрорайон Орбита-1, 27; улица Байзакова, 299-а; Тимирязева 42; микрорайон Орбита-4, 33.

В Наурызбайском районе - 1 зона очага по улице Береке-1, 97.

Отмечается, что в связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 16 зон очага по следующим адресам:

Алатауский район - микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7.

Алмалинский район - улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7;

Бостандыкский район - улица Тургут Озала, 242;

Медеуский район - улица Зенкова, 59; проспект Достык, 162; улица Гоголя, 75; проспект Достык, 111;

Жетысуский район - улица Енликгул, 34-а;

Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а; Ганибет, 276.

К настоящему времени в Алматы выявлено 119 заболевших коронавирусом, выздоровел 21.

По последним данным в стране подтверждено 697 случаев регистрации коронавирусной инфекции , 51 человек выздоровел, шестеро скончались.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 79 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн.

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