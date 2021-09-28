В Алматы разобрали фасад кинотеатра "Целинный"

Фото: informburo.kz
АЛМАТЫ. 27 СЕНТЯБРЯ - В Алматы началась реконструкция бывшего кинотеатра "Целинный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Здание огорожено, разобран фасад. Ранее управление выдало предпроектную документацию на реконструкцию, которая предусматривает реставрацию основного здания с сохранением самонесущего каркаса наружных стен. Решение было принято после заключения экспертной комиссии КазНИИСА о необходимости сейсмоусиления", - сообщает агентство Informburo.
Директор центра современной культуры "Целинный" Джама Нуркалиева сообщила, что сносить здание не будут.
Вы переживаете за наш город, поэтому спешим вас успокоить: здание никто не сносит. В этом году мы наконец приступили к долгожданной реконструкции "Целинного", объявленной в 2018 году во всех СМИ. С тех пор велись проектные работы, проводились технические обследования совместно с КазНИИСА, представляли общественному совету проект, дорабатывали проект и снова проходили согласование, согласно законодательным установленным процедурам", - сказала она.
По словам Джамы Нуркалиевой, сейчас демонтируют элементы ремонта, который был сделан в начале 2000-х годов и сильно испортил постройку.
Сохранить былой облик здания невозможно, так как это небезопасно для людей. В рамках реконструкции мы сохраним общую форму здания, несущие конструкции, фундаменты и, конечно же, уникальное панно Евгения Сидоркина. Здание останется узнаваемым для алматинцев старшего поколения, но при этом станет современным и технологичным", - отметила она.
По словам Нуркалиевой, к проекту привлекли огромное количество местных и зарубежных специалистов.
Также в рамках реконструкции мы полностью благоустроим окружающее пространство, чтобы оно соответствовало уровню и значимости "Целинного". Это место станет точкой притяжения не только для района, но и всего города, местом пеших прогулок", - добавила она.
Впервые кинотеатр открылся в 1964 году и быстро стал одним из самых популярных мест в городе. Автором типового проекта стал архитектор Розенблюм. Уникальный образ "Целинного", со светящимся стеклянным фасадом фойе, сложился благодаря видимым с улицы гигантским сграффито художника Евгения Сидоркина с изображением скачек, танцев и жанровых сцен. В этом году началась реконструкция под руководством архитектора Асифа Хана, который ставит своей задачей трансформировать здание в мультифункциональное пространство.
Ранее жители Алматы выразили обеспокоенность тем, что в городе могут снести памятник архитектуры дом тканей "Кызыл-Тан". Первично здание занимало целый квартал, в 90-е годы часть ансамбля снесли и построили гостиницу. В управлении урбанистки и городского планирования заявили, что снос не касается здания магазина тканей "Кызыл-Тан".
Также житель Алматы Сат Берниязов рассказал, что на месте сгоревших домов по проспекту Назарбаева планировали построить жилой комплекс. По его словам, пожар в историческом центре города смахивает на умышленный поджог.
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