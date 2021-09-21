Алматинец: На месте сгоревших домов по проспекту Назарбаева планировали строить жилой комплекс

АЛМАТЫ. 20 СЕНТЯБРЯ - Житель Алматы Сат Берниязов рассказал, что на месте сгоревших домов по проспекту Назарбаева планировали построить жилой комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы на днях сгорело несколько домов в историческом центре, по Фурманова. Сгорела кровля и верхние этажи в домах представляющих историческую ценность. Это здания бывших жилищных комплексов того времени, под названием "Жилкомбинат-1"… На их месте где-то в 2008-2009 годах должны были построить пафосный жилой комплекс с гостиницей. Если не ошибаюсь, под брендом "Ritz-Carlton". Мне довелось видеть макет этого проекта. По тому проекту, новый комплекс должен был занимать почти весь участок в квадрате улиц: Тулебаева, Фурманова, Кабанбай-батыра и Богенбай-батыра", - написал Берниязов в Facebook .

Он рассказал, что уже в 2006 году начали выкупать здания, на месте будущего строительства.

Первым снесли здание, которое стояло на углу Фурманова и Кабанбай-батыра, с магазином на цокольном этаже. Здание и вправду было аварийным, с деревянными перекрытиями. Хотя, если не ошибаюсь, имело несколько мемориальных досок. В том здании проживали в своё время С. Эйзенштейн, Л. Орлова, и ещё кто-то. Затем, частично выкупили почти половину квартир в самых больших зданиях вдоль Фурманова", - уточнил алматинец.

Он рассказал, что потом наступил кризис и дома пустовали несколько лет.

А вообще в планах застройщика был реальный снос всего квартала. Мне пришлось как-то оценивать работы по сносу жилого здания, под которым сейчас находится Coffedelia, и здания рядом с ним. Мне сказали тогда, что вопрос выкупа уже решён, и остаётся только демонтировать здания и копать котлованы. Заодно хотели снести и соседние, кроме здания, в котором жил Кунаев. Судя по скорости распространения пожара и одновременного возгорания кровли почти по всему зданию, у меня закрадываются смутные сомнения касательно причины возгорания. Уж больно все это смахивает на умышленный поджог. Загорелось аккурат в пятницу вечером, в конце рабочей недели, чтобы ненароком не сгорел никто. В этих зданиях заморожена огромная сумма денег, вытащить которые, наверное, можно, только построив на их месте что-то новое", - заключил Берниязов.





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