В Алматы решают проблему дефицита лекарств

Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - Акимат Алматы и фармацевты договорились решить проблему дефицита лекарств , передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о подписании меморандума, по которому аптечные сети будут обеспечиваться лекарственными препаратами и не повышать на них цены.

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Б. Сагинтаев написал, что по решению проблемы дефицита лекарственных средств проведено несколько рабочих встреч с руководителями фармкомпаний и отраслевой ассоциации.

По данным специалистов, дефицит лекарств образовался из-за ажиотажа жителей , кинувшихся лечиться "рекомендованными" препаратами. Также стало резко не хватать термометров. Месячный спрос в 30 тысяч градусников "смели" за два дня! Естественно, поползли вверх и цены", - отметил аким города.

По его данным, подписан меморандум с Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности РК, а также сетью аптек города, поставщиками и производителями медикаментов. Согласно документу, в аптеки города будет оперативно поставляться в приоритетном порядке 41 наименование наиболее востребованных лекарств. Меморандум подписали Управление предпринимательства и инвестиций Алматы, Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города, Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК, а также сети аптек мегаполиса, поставщики и производители медикаментов.

Согласно меморандуму, аптеки должны придерживаться цен, указанных в приказе министра здравоохранения от 15 июля 2019 года №Р ДСМ-104. Поставщики лекарств, производители и аптеки города должны на регулярной основе предоставлять информацию в акимат Алматы о наличии лекарств, их реализации за день, а также ожидаемых поставках в целях регулирования дефицита лекарств.

На сегодняшний день в рамках Меморандума определены 102 крупные аптеки по городу, в которые будет поставляться 41 наименование социально значимых лекарств. Такие аптеки представлены в каждом районе города. По каждому из 41 препарата определено допустимое количество для продажи в одни руки во избежание необоснованного ажиотажа.

В целом вопрос обеспечения города необходимыми лекарствами и термометрами решен. Крупными поставщиками лекарственных средств осуществляются ежедневные поставки таких лекарств, как: Парацетамол, Ибупрофен, Эффералган, Аспирин, Тамифлю, Ингавирин, Азитромицин и Сумамед.

В городе уже имеется в наличии более 240 тыс. штук Парацетамола, 187 тыс. штук Ибупрофена, 11 тыс. штук Эффералгана, 206 тыс. штук Аспирина, 40 тыс. Тамифлю, 160 тыс. штук Азитромицина и 10 тыс. штук Сумамеда. В ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки указанных медикаментов в большом количестве.

Также с 29 июня начались первые крупные поставки термометров - на данный момент уже отгружено 30 тыс. штук в крупные сети аптек. В ближайшие дни дополнительно ожидается поступление до 780 тыс. штук термометров.

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