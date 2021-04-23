В Алматы снегопад: в горных районах выпало до 12 сантиметров снега

АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В городе Алматы с 21 апреля началось выпадение снега, в горных и предгорных районах выпало до 12 сантиметров снега, в городе до 8 сантиметров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 13 часов 21 апреля в городе Алматы после дождя началось выпадение снега, который продолжается 22 апреля. За период снегопада в горных и предгорных районах выпало 10-12 сантиметров снега, в городе 6-8 сантиметров. В целях предупреждения гололедных явлений с 22 часов 21 апреля была организована посыпка дорог противогололедными материалами и сметание снега. Использовано 243 тонны противогололедных материалов", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных переходов, парков, скверов и других мест общего пользования.

С начала выпадения снега выход техники составляет 395 единиц, в том числе 136 пескоразбрасывателей и 965 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города было организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.





В связи с внезапным ухудшением погодных условий, полиция Алматы призывает участников дорожного движения к усилению мер безопасности.

Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Известно, что многие автолюбители уже сменили шины на летние, поэтому наше обращение сейчас очень актуально и помогут избежать трагедий на дорогах города", - сказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

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