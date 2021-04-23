В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему северная половина РК будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. На остальной территория республики в связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе - гроза, пыльная буря, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, возможен град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области ночью – гололед.

В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

Днем в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Костанайской областях, ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, в Алматинской области – гололед.

Сегодня в Нур-Султане ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит +7 - +9 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Алматы - осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составит +7 - +9 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





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