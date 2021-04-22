Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

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НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

22 апреля в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

22 апреля в Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

22 апреля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер юго-восточный, местами 17-22 метров в секунду.

В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) в период 21-22 апреля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстане ожидается потепление.

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