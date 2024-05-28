В Алматы снесли крупный незаконный стройобъект

Один из полицейских снял с Бишимбаева наручники после задержания и дал ему покурить

Фото: instagram_qriim_mvdrk

Рассказать друзьям

Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух столичных полицейских, участвовавших в задержании бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева в день убийства Салтанат Нукеновой, наказали за нарушение служебной этики.





В ходе судебного заседания по делу об убийстве Нукеновой было показано видео задержания Куандыка Бишимбаева полицейскими. На записи было видно, что один из сотрудников полиции снял с него наручники и дал ему покурить. Другой же бросил фразу, обращаясь к экс-министру: "Она, наверное, сама нозила, да?"





За нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) оперуполномоченному УП района Есиль ДП Астаны объявлен строгий выговор", - приводит сообщение МВД издание "Казинформ" .





Второму полицейскому за нарушение служебной дисциплины был также объявлен выговор.





Ранее сообщалось, что экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.





Напомним, весной прошлого года в Алматы произошла массовая драка после того, как трое проходивших мимо парней вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы. По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.





Адвокат потерпевшей стороны заявил о некорректных высказываниях следователя по этому делу капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес пострадавших.





Во время следственных действий (...) он с ухмылкой говорит: стоило ли помогать девушке, в результате чего ты получил такую тяжкую травму. Этот момент я считаю неуместным. Человек, который находится на страже порядка и в чьи обязанности входит изобличить человека в совершении преступления и наказать (…) Его позиция должна быть с обвинительным уклоном в адрес людей, которые совершают преступления", - заявил адвокат Айбол Туменбаев.











