В Алматы сносят очередной незаконно строящийся жилой комплекс  

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 августа, состоится публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.





Мероприятие состоится 2 августа 2024 года в 09.00 по адресу: город Астана, улица Азербайжана Мамбетова, 22, конференц-зал, 2 этаж, в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан" , - говорится в сообщении .





На мероприятие приглашаются заявитель Руслан Лепский или его представитель, а также заинтересованные лица.





Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.





Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли. В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".





Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".





Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.





Стоит отметить, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ.