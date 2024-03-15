В Алматы сносят жилой комплекс "Мечта"  

Фото: Кадр из видео

Рассказать друзьям

Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта", судебные разбирательства по которому продолжались с 2022 года, сообщает акимат мегаполиса.





Объясняя причины сноса, в акимате рассказали, что при строительстве ЖК "Мечта", расположенного на улице Обсерватория, 104/4, были допущены многочисленные нарушения, в частности отсутствовали разрешительные документы на момент проверки и многочисленные отклонения от проекта по всему объекту.





Жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением для эксплуатации и обслуживания жилого дома.





Таким образом, возводив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры, вводя в заблуждение горожан", - отметили в ведомстве.









Ранее была проведена внеплановая проверка объекта.





По результатам проверки 1 августа 2022 года в отношении заказчика (физлицо) приняты административные меры в соответствии с КоАП РК и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое заказчиком в свою очередь не было исполнено. 19 октября 2022 года в Медеуский районный суд направлено исковое заявление о сносе объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства. 20 июля 2023 года решением Алматинского городского суда иск на снос удовлетворен. 30 января 2024 года Верховный суд оставил без изменений постановление Алматинского городского суда от 20 июля 2023 года о сносе объекта", - проинформировали в акимате.





В ведомстве отметили, что ЖК ранее публиковался в СМИ как не рекомендуемый для покупки недвижимости и вошел список 54 объектов горной местности, возводимых с нарушением требований законодательства и строительных норм.





Напомним, эксперты заявили о растущей опасности от застроек в предгорьях Алматы.



