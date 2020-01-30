В Алматы создан региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В Алматы решением акима города Бахытжана Сагинтаева создан региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова, передает Kazakhstan Today.

Штаб создан во исполнение решений правительства страны и осуществляет реализацию национального плана действий по недопущению распространения коронавируса в Алматы. Штаб работает под общей координацией министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина.

Сегодня состоялось первое заседание регионального штаба, где были рассмотрены вопросы усиления мер санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в городе Алматы.

"На сегодня составлен городской межведомственный план. В целях недопущения проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории самого многочисленного мегаполиса страны контролируются все направления туристических и миграционных потоков. Прибывающие из стран распространения вируса проходят обязательную термометрию в международном аэропорту и железнодорожных вокзалах. Для этого имеются тепловизоры, портативные индикаторы. Кроме того, город Алматы обеспечен достаточным количеством масок и лекарственных препаратов. Имеются необходимые резервы медицинских средств. В целом ситуация в городе стабильна и находится на постоянном контроле", - сообщили в акимате.

По итогам заседания заместитель акима города - председатель штаба Ержан Бабакумаров дал ряд протокольных поручений по усилению контроля в пунктах пропуска. Государственным органам поручено обеспечить исполнение и мониторинг мероприятий комплексного плана профилактических (противоэпидемических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции. Отдельно поручено принять все меры по недопущению ценового сговора при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения , в том числе медицинских масок.

Заседания регионального штаба будут проводиться раз в неделю и по мере необходимости.

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