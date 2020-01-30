В Алматы создан региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Штаб создан во исполнение решений правительства страны и осуществляет реализацию национального плана действий по недопущению распространения коронавируса в Алматы. Штаб работает под общей координацией министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина.
Сегодня состоялось первое заседание регионального штаба, где были рассмотрены вопросы усиления мер санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в городе Алматы.
"На сегодня составлен городской межведомственный план. В целях недопущения проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории самого многочисленного мегаполиса страны контролируются все направления туристических и миграционных потоков. Прибывающие из стран распространения вируса проходят обязательную термометрию в международном аэропорту и железнодорожных вокзалах. Для этого имеются тепловизоры, портативные индикаторы. Кроме того, город Алматы обеспечен достаточным количеством масок и лекарственных препаратов. Имеются необходимые резервы медицинских средств. В целом ситуация в городе стабильна и находится на постоянном контроле", - сообщили в акимате.
По итогам заседания заместитель акима города - председатель штаба Ержан Бабакумаров дал ряд протокольных поручений по усилению контроля в пунктах пропуска. Государственным органам поручено обеспечить исполнение и мониторинг мероприятий комплексного плана профилактических (противоэпидемических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции. Отдельно поручено принять все меры по недопущению ценового сговора при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе медицинских масок.
Заседания регионального штаба будут проводиться раз в неделю и по мере необходимости.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства