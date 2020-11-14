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В Алматы установят 362 дополнительных поста "Сергек"

13.11.2020 7237
Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today -В Алматы установлено 414 постов "Сергек", к концу года планируется установить еще 362 аналогичных поста, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно информации пресс-службы департамента полиции Алматы, по итогам 10 месяцев удалось сократить количество ДТП по всем линиям на 27,8%. В частности, с пострадавшими - на 35%, погибшими - на 48,6%, ранеными - на 36,4%, с участием детей - на 43,4%.
 

В целях профилактики и снижения ДТП нами совместно с акиматом разработан и дан на утверждение комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности в городе Алматы на 2021-2023 годы. Реализация плана позволит увеличить пропускную способность на 25-30%, снизит аварийность на 15-20% и улучшит экологическую ситуацию в городе до 10%. Также в городе установлено 414 постов "Сергек". К концу года планируется установить еще 362 аналогичных поста", - отметил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов. 

 
 

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