Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В Алматы увеличат количество автобусов на некоторых маршрутах, передает Kazakhstan Today.

По результатам мониторинга пассажиропотока на общественном транспорте управлением городской мобильности города Алматы было принято решение с 22 июля 2020 года увеличить количество подвижного состава на следующих маршрутах: на №№ 4, 23, 7, 31, 67 (100%)", - сообщили в Транспортном холдинге Алматы.

В холдинге отметили, что изучение объемов пассажирских перевозок продолжается, в связи с чем могут быть пересмотрены плановые показатели и других маршрутов.

Напомним: в связи с ужесточением карантина в Алматы на 20% сократили количество подвижных единиц на общественном транспорте. По будням общественный транспорт Алматы работает с 06.00 до 22.00, а по субботам и воскресеньям весь пригородный и городской общественный транспорт, включая метрополитен, будет полностью приостанавливать работу.

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