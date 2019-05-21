Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами перекроют ряд улиц, передает Kazakhstan Today.

"В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Казыбека би участок от улицы Желтоксан до проспекта Абылай хана с 20 мая по 23 мая будет перекрыт полностью", - сообщили в компании "Алматы Жолдары".

Кроме того, в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра, участок от проспекта Райымбека до улицы Макатаева с 21.00 20 мая по 07.00 21 мая будет перекрыт полностью; участок дороги от улицы Гоголя до улицы Казыбек би с 22.00 20 мая по 07.00 21 мая будет перекрыт полностью.

Кроме того, по улицы Карасай батыра участок дороги от улицы Исаева до улицы Ауэзова с 23.00 20 мая по 06.00 21 мая будет перекрыт полностью.

Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее. Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства", - отметили в компании.

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