В Алматы в связи с реконструкцией теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам

Горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам

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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничения движения автомототранспорта по нескольким улицам Алматы будет введено в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".





С 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе - по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра.





С 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе - от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея № 143.





С 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе - по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.





Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", - отметили в компании.





Рудном и Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе Риддере , оставила без тепла горожан в холодное время года.



