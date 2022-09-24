В Алматы внедрят систему раннего оповещения о сильных землетрясениях

АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе встречи с населением рассказал о начале работы по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежегодно на территории города и Алматинской области происходят около двухсот слабых толчков землетрясений. В прошлом году в ведение МЧС перешли институт сейсмологии и сейсмологическая опытно-методическая экспедиция, которыми проводятся исследования на территории города и Алматинской области, сообщает ortcom.kz

Как отметил Юрий Ильин, на территории города расположено 17 станций наблюдения, до конца 2023 года планируется установить 28. В текущем году начата работа по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях.

Сегодня вблизи города Алматы установлено еще 9 сейсмических станций системы раннего оповещения землетрясений, сопряженных с мобильным приложением Darmen, которое позволяет мгновенно оповестить население об угрозе ЧС. Автоматически отправляются сообщения на смартфоны граждан при срабатывании сейсмодатчиков при землетрясениях с магнитудой 4 балла и более.

С 2000 года проведено сейсмоусиление порядка 240 объектов, в этом году завершаются работы по 7 объектам образования и здравоохранения. При поддержке акимата проведена модернизация системы оповещения, приобретено цифровое оборудование для зданий с массовым скоплением людей. Продолжается реализация дорожной карты по обеспечению сейсмической безопасности страны до 2023 года. В этой связи прошу местные исполнительные органы принять необходимые меры по своевременной реализации дорожной карты", - сказал министр по ЧС.