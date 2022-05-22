В Алматы временно изменят маршруты движения в связи с автовыставкой

АЛМАТЫ. 21 МАЯ - В Алматы в связи с проведением автовыставки на площади "Астана" с 15.00 21 мая 2022 года до 20.30 22 мая 2022 года будут временно изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в акимате города, изменятся схемы движения следующих автобусов:
- № 16 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Гоголя - далее по схеме. В западную сторону - улица Конаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 37 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай Батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 48 - в южную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Достык - далее по схеме. В северную сторону - проспект Достык - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 126 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Гоголя - далее по схеме. В западную сторону - улица Конаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 201 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 205 - в северную сторону - улица Желтоксан - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В южную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Наурызбай батыра - далее по схеме;
- № 206 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 209 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 210 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
- № 224 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме.
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили корректировать свой маршрут заранее.