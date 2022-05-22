В Алматы временно изменят маршруты движения в связи с автовыставкой

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НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - На всей территории Республики Казахстан синоптики прогнозируют дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов - на всей территории РК ожидаются дожди, на юго-западе, юге, юго-востоке страны сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе, северо-востоке республики с пыльной бурей. На северо-западе Казахстана на поверхности почвы ожидаются заморозки", - проинформировали в РГП "Казгидромет".

На большей части Туркестанской области ожидается гроза, в горных и предгорных районах град, шквал, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в горных районах порывы до 25 метров в секунду.





На юге, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра при грозе до 18-23 метров в секунду, порывы до 29 метров в секунду.





В центре Кызылординской области - пыльная буря, на севере, востоке, в центре области усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, ночью на востоке области гроза, шквал.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду.

На севере, западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юге, западе, востоке области порывы до 23-28 метров в секунду.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, на северо-востоке области град, усиление ветра днем на западе области, порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, днем гроза, град.





Днем в северной половине Павлодарской области ожидается гроза, на западе области пыльная буря, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Павлодарской, Кызылординской, на юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.