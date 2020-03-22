В Алматы все национальные парки и парки отдыха города временно закрыты

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Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматы решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса все национальные парки и парки отдыха, расположенные на территории города, будут временно закрыты, сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта 2020 года все национальные парки и парки отдыха, расположенные на территории города Алматы, временно будут закрыты. Просим жителей на время карантина воздержаться от походов в Парк Первого президента, Центральный парк культуры и отдыха, Алма-Арасан, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк "Мир фантазий", Алматинский зоопарк и другие места массового скопления людей на выходных", - уточнили в региональном оперативном штабе.

Напомним, ранее Акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и Алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19", - говорится в сообщении.

Также управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. В целях предотвращения распространения COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.

По информации пресс-службы, "в контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе с сегодняшнего дня начали работать психологи из медицинских организаций города. Составлен график работы в 2 смены с 8 утра до полуночи".

Кроме того, в штабе напомнили, что "по состоянию на 09.00 21 марта 2020 года:





в городе Алматы - 22 зараженных,

в городе Нур-Султане - 28 зараженных,

в городе Караганде - 2 зараженных".

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