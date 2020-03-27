Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - В Алматы выясняют причину массовой гибели голубей, передает Kazakhstan Today.

26 марта 2020 года для выяснения причин гибели птиц на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы, Алматинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира организована комиссия в составе представителей территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, городской ветеринарной службы, управления предпринимательства и инвестиций, Института зоологии и отдела благоустройства", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

По его информации, комиссией было установлено, что на площади 100 квадратных метров, где ранее находился ледовый каток, обнаружены павшие птицы в количестве 30 штук.

Предположительные причины падежа является отравление. Комиссией был проведен забор всех павших птиц, ветеринарной службой отобраны пробы для проведения лабораторных исследований. Окончательные причины гибели птиц будут известны после получения результатов экспертиз", - заключил Сакен Дилдахмет.

Стоит напомнить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Алматы проводятся масштабные работы по дезинфекции . Улицы города, тротуары, остановки и другие общественные места дезинфицируют специальным раствором.

В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования граждан просят в течение пяти часов не выходить из дома.

Как сообщил генерал-майор Каныш Абубакиров под руководством которого развернут оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также размещение военнослужащих на блокпостах, дезинфекция проводится с применением раствора "Рубеж". По его словам, данный раствор не мог убить голубей.

Это исключено. Голубей в Алматы не мог убить раствор "Рубеж", которым военные химики сейчас обрабатывают городские улицы и подъезды домов. Он безвреден для людей и животных. Урон от него терпят только вирусы и микробы. Кстати сказать, сейчас проводятся необходимые работы по установлению причин падежа птиц. Но военные химики здесь ни при чем. В том парке дезинфекцию мы и не проводили даже", - сообщил Каныш Абубакиров газете " Караван ".





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