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В Алматы запретили аренду частных домов для проведения массовых мероприятий

03.06.2020, 14:08 5617
В Алматы запретили аренду частных домов для проведения массовых мероприятий
Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина запрещена аренда частных домов для проведения массовых мероприятий, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно документу, местным исполнительным, правоохранительным и специальным органам города Алматы поручено обеспечить введение и контроль исполнения запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.
 
 
По последним данным, в Алматы зарегистрировано 2715 случаев коронавируса, всего в РК - 11 796.
 

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