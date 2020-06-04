В Алматы запретили аренду частных домов для проведения массовых мероприятий

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина запрещена аренда частных домов для проведения массовых мероприятий, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, местным исполнительным, правоохранительным и специальным органам города Алматы поручено обеспечить введение и контроль исполнения запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

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