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В апреле казахстанцы смогут бесплатно пройти тест на коронавирус

21.03.2020, 12:17 34102
В апреле казахстанцы смогут бесплатно пройти тест на коронавирус
Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В апреле казахстанцы смогут бесплатно пройти тест на коронавирус в сети частных лабораторий "Олимп", сообщает официальный Telegram-канал IT-штаба по борьбе с коронавирусом в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

Желающих пройти экспресс-тест разделят на три приоритетные группы. Первая группа - сотрудники медицинских организаций, которые непосредственно контактируют с пациентами, и те, кто занимается обслуживанием населения в карантинных зонах: полицейские, пожарные, военные и другие. Вторая группа - граждане, которые ранее имели вирусные заболевания в период с ноября - декабря 2019 года по январь - февраль 2020 года. Третья группа - остальные добровольцы", - говорится в сообщении.

 
Напомним, по последним данным, в Казахстане зарегистрированы 52 случая заражения коронавирусом: в городе Алматы - 22 зараженных, в городе Нур-Султане - 28 зараженных, в городе Караганде - 2 зараженных".
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. По состоянию на 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
 
 

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