Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В апреле казахстанцы смогут бесплатно пройти тест на коронавирус в сети частных лабораторий "Олимп", сообщает официальный Telegram-канал IT-штаба по борьбе с коронавирусом в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Желающих пройти экспресс-тест разделят на три приоритетные группы. Первая группа - сотрудники медицинских организаций, которые непосредственно контактируют с пациентами, и те, кто занимается обслуживанием населения в карантинных зонах: полицейские, пожарные, военные и другие. Вторая группа - граждане, которые ранее имели вирусные заболевания в период с ноября - декабря 2019 года по январь - февраль 2020 года. Третья группа - остальные добровольцы", - говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, в Казахстане зарегистрированы 52 случая заражения коронавирусом : в городе Алматы - 22 зараженных, в городе Нур-Султане - 28 зараженных, в городе Караганде - 2 зараженных".

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