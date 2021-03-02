В Арыси возобновили утилизацию боеприпасов

В Арысь прибыл сводный инженерно-саперный отряд, укомплектованный профессиональными и опытными саперами. Военные оснащены необходимой специальной техникой и экипировкой. Развернут полевой госпиталь", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По информации ведомства, основные усилия саперов направлены на обеспечение безопасности местного населения. С учетом активизации сельскохозяйственных работ будет продолжено обследование прилегающих к городу посевных площадей и пастбищ.
Фрагменты боеприпасов в случае обнаружения будут транспортироваться на полигон и уничтожаться. Также продолжится процесс вывоза оставшихся боеприпасов, не представляющих опасности. Отдельные элементы будут утилизированы на территории складов с соблюдением установленных мер безопасности.
Как показывает опыт работ 2020 года, практически все обнаруживаемые предметы и фрагменты не представляют опасности. Несмотря на это, в целях безопасности местных жителей Министерством обороны проводится широкая разъяснительная работа среди населения о порядке действий при обнаружении неизвестных предметов", - отметили в Минобороны.
Зимой из-за ухудшения погодных условий и промерзания грунта работа военных саперов по утилизации боеприпасов была приостановлена. При этом военные продолжали уборку территории складов, сбор фрагментов, сортировку металлолома.
Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.
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