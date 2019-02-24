В Астане 14 человек получили обморожения, двухлетний ребенок госпитализирован

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Астане 14 человек обратились за медпомощью с обморожениями, в том числе четверо детей, передает Kazakhstan Today.

В Астане за прошедшие сутки всего за медицинской помощью с обморожением обратились 14 человек. Из них 12 человек были доставлены в медицинские организации скорой помощью, двое - самообращение", - сообщили в городском управлении общественного здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что среди обратившихся - четверо детей. Ребенок 2017 года рождения доставлен в Городскую детскую больницу №2. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Все остальные обратившиеся отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства с легкой степенью отморожения. Случаев смерти из-за отморожения не зафиксировано.

Отметим, в Астане на данный час 31 градус мороза. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Также предупреждение из-за морозов объявлено в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства