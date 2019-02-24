Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Астане 7 февраля отменены занятия в школах для учащихся первой смены, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в управлении образования Астаны, 7 февраля в связи с ухудшением погодных условий отменяются занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены.



Также отменены занятия для студентов 1-2 курса колледжей.



Отметим, по прогнозу "Казгидромета" в Астане днем 7 февраля ожидается 25-27 градусов мороза. Ночь столбик термометра опустится до 35-37 градусов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства