Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В Астане частично возобновлено движение пригородных маршрутов, их интервал увеличен до 20-30 минут, передает Kazakhstan Today.

"С 18.00 до 20.30 22 января 2018 года будет частично возобновлено движение следующих пригородных маршрутов по направлению из Астаны в пригород: №№303, 304, 306, 307, 308, 309, 313. Обращаем ваше внимание, что частичное возобновление маршрутов организовано для удобства пассажиров, проживающих в пригородах столицы, чтобы обеспечить доступный проезд до места назначения", - сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на ТОО "Астана LRT".

С учётом погодных условий интервал движения пригородных автобусов увеличен и составит 20-30 минут.

Информация о возобновлении движения пригородных маршрутов обновляется на официальной странице ТОО "Астана LRT" в Facebook, отмечается в сообщении.

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