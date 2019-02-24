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В Астане и Павлодаре отменены занятия в школах

01.02.2019, 08:43 8811
В Астане и Павлодаре отменены занятия в школах
Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Астане и Павлодаре отменены занятия в школах для учеников первой смены, передает Kazakhstan Today.
 
"1 февраля 2019 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются", - сообщает Управление образования города Астаны. 
 
Кроме того, в Павлодаре 1 февраля 2019 года занятия учащихся 1-9 классов 1-й смены отменяются. Сообщается, что в городе температура воздуха составляет минус 30, ветер 3 метра в секунду.
 

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