В Астане из-за мороза приостановили движение пригородных автобусов

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В Астане приостановлено движение всех пригородных автобусных маршрутов. По данным "Казгидромета", на 9.50 температура воздуха в столице составила -34 градуса, передает Kazakhstan Today.

В связи с ухудшением погодных условий решением РГП "Казахавтодор" введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на всех направлениях из Астаны, сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования "Астана 109".

В связи с этим, а также из-за сильных морозов, по информации компании "Astana LRT", в столице приостановлено движение всех пригородных маршрутов. О возобновлении движения данных маршрутов в компании пообещали сообщить дополнительно.

Ранее о приближении сильных морозов горожан предупредил аким столицы Асет Исекешев.

"По данным Казгидрометцентра,... с 22 января ожидается резкое похолодание, особенно с 23 по 26 января текущего года. Температура воздуха понизится до -35-40 градусов Цельсия. В этой связи, я дал поручение всем городским службам подготовиться соответствующим образом к погодным условиям. В частности, энергетикам поручено обеспечить бесперебойную подачу тепло- и электроэнергии. Также, управлению образования поручено проработать со всеми школами и детскими садами соответствющий алгоритм действий, управлению здравоохранения, полиции - быть готовыми оказывать содействие в случае необходимости. Будут проведены все необходимые мероприятия городскими службам. Обращаясь ко всем гражданам, строительным, торговым, транспортным организациям, прошу предусмотреть и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, особенно детей", - написал аким в Facebook.

Астанчанин Аскер Пириев призвал горожан "сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу". В частности, он попросил автолюбителей подвозить тех, кто в этом нуждается, таксистов - "не загибать цены", владельцев коммерческих объектов - не выгонять тех, кто греется и так далее.

"Мы уже практиковали вышеуказанные действия во время бурана несколько дней назад, потому и говорим, что это клево. Возможно, в ближайшем будущем Астана станет эталоном, образцовым городом и примером для подражания. Давайте быть ближе и добрее друг к другу и в скором времени все это станет уже не флешмобом, а просто по-астанински", - заключил Пириев.

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