Астана. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Астане мошенник-риелтор обманул клиентов на 3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





"В районном суде №2 Есильского района рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего мошенничество в отношении нескольких лиц. Е., являясь работником Агентства недвижимости, занимался сдачей арендных квартир и просил потерпевших производить оплату досрочно за три месяца. Таким образом, Е. своими преступными действиями против нескольких потерпевших причинил материальный ущерб свыше 3 000 000 тенге", - сообщили в пресс-службе суда.





Приговором суда подсудимый осужден к 2 годам ограничения свободы (пункт 2 части 2 статьи 190 УК).





Приговор вступил в законную силу.





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