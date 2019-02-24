В Астане, Павлодаре, Костанае, Усть-Каменогорске и Семее отменены занятия для школьников

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - В Астане, Павлодаре, Костанае, Усть-Каменогорске и Семее из-за непогоды отменены занятия для школьников, передает Kazakhstan Today.

По данным управления образования Астаны, 28 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города отменены для учащихся 0-9 классов первой смены. В Павлодаре по этой же причине сегодня отменены уроки для учеников 1-9 классов первой смены, сообщили в городском отделе образования.

По информации управления образования Восточно-Казахстанской области, 28 января занятия для 1-4 классов первой смены отменены в Усть-Каменогорске, районе Алтай, Шемонаихинском и Абайском районах. В Аягозском районе уроки не состоятся для учащихся 1-9 классов первой смены.

В Семее, Курчатове, Риддере, Бескарагайском, Жарминском, Бородулихинском районах отменены занятия для учащихся 1-11 классов первой смены, а также 1-2 курсов колледжей, говорится на сайте ДЧС региона.

В Костанае сегодня не состоятся занятия для 0-9 классов первой смены, сообщили в управлении образования горакимата, пишет " Наша газета ".

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