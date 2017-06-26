В Астане полицейские вернули иностранной туристке утерянный золотой браслет

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В Астане полицейские вернули иностранной туристке утерянный золотой браслет26.06.2017
Общество  13:05

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - Столичные полицейские обнаружили и вернули гражданке КНР дорогое ювелирное изделие, которое она потеряла на территории торгово-развлекательного центра, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел столицы, 25 июня, около 13.00, оперуполномоченный районного УВД при несении службы обнаружил на территории торгово-развлекательного центра ювелирные изделия с чеком на крупную сумму денег и сертификатом.

"Сотрудники криминальной полиций оперативно установлена владелица драгоценного изделия. Ею оказалась гражданка КНР, которая пояснила, что браслет из драгоценных металлов и камней купила утром в ТРЦ "MEGA Silk Way" и по своей невнимательности утеряла. После проведения необходимых процессуальных действий браслет из золота и драгоценных камней возвращен владелице, которая в свою очередь выразила безмерную благодарность полицейским", - пояснили в пресс-службе.
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