Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Акимат Астаны рассматривает возможность ужесточения контроля над увеселительными заведениями, работающими в ночное время, сообщил аким города Асет Исекешев на общественных слушаниях, посвященных деятельности кооперативов собственников квартир (КСК).

"Этот вопрос мы обсуждали, хотим внести в маслихат вопрос о запрете работы таких заведений в жилых домах после одиннадцати часов", - сообщил градоначальник, отвечая на вопрос жителей одного из жилых комплексов города, передает Kazakhstan Today.

"Здесь на уровне маслихата нужно решать, если нет, то мы попросим внести поправки в законодательство. Права жителей - они первоочередные. Поэтому здесь нужно рассмотреть возможность ужесточения мер (в отношении увеселительных заведений, работающих в ночное время). В первый раз - штраф, во второй раз - больше штраф, в третий раз - запрет деятельности. Нам нужно будет юридически доработать", - цитирует Исекешева сайт столичного акимата.

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