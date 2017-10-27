В Астане с пятницы заработают три новых автобусных маршрута

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - В Астане с 28 октября заработают три новых автобусных маршрута, передает Kazakhstan Today.

В рамках модернизации городской маршрутной сети с 28 октября планируется оптимизация действующих Shuttle Bus маршрутов (№ 506, 501, 500). Вместо указанных маршрутов появятся новые, сообщает медиацентр акимата Астаны.

В частности, на базе действующего Shuttle Bus маршрута №506 будет внедрен новый городской маршрут №47. Он будет работать от начального пункта "Переулок "Дегелен" по следующему направлению: улица Бурабай - проспект Ш. Кудайбердыулы - далее проспект Р. Кошкарбаева - улица М. Жумабаева - улица Обаган - улица К. Сатпаева - Б. Момышулы - Мост М1 - проспект Мангилик Ел - улица Достык - улица Туркестан - улица Улы дала - проспект Кабанбай батыра - улица Т. Рыскулова - проспект Мангилик Ел - конечный остановочный пункт "ЖК Familly village".

В обратном направлении: до пересечения улицы Бурабай - улицы Козыбасы по аналогичной схеме, далее улица Козыбасы - переулок Дегелен.

Кроме того, на базе действующего Shuttle Bus маршрута №501 будет внедрен новый городской маршрут №54.

Начальный пункт - улица Болашак, далее улица Алмалык - улица Д. Бабатайулы - проспект Н. Тлендиева - проспект Богенбай батыра - проспект Сарыарка - проспект Туран - улица Сарайшык - проспект Мангилик Ел - улица Достык - улица Туркестан - улица Керей, Жанибек хандар - проспект Мангилик Ел - конечный пункт "ЖК "Арнау". В обратном направлении - по аналогичной схеме движения.

Также планируется изменение действующего Shuttle Bus маршрута №500 на городской экспресс-маршрут №100. Его начальный пункт - железнодорожный вокзал "Астана Нурлы жол", далее улица А. Байтурсынова - мост М1 - проспект Мангилик Ел - проспект Кабанбай батыра - конечный пункт "Международный аэропорт". В обратном направлении - по аналогичной схеме движения.

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