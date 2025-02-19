18.02.2025, 20:15 13511
В Астане состоится церемония возложения цветов к монументу защитникам Отечества
Фото: freepik.com
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 февраля в 10.00 в преддверии празднования Дня защитника Отечества состоится торжественная церемония возложения цветов к монументу защитникам Отечества ("Отан коргаушылар", площадь Защитников Отечества, проспект Тауелсиздик) в Астане, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
В церемонии примут участие посол России в Казахстане Алексей Николаевич Бородавкин, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Астане Геннадий Сулимук, заместитель начальника Генштаба РК Сакен Жусупов, российские дипломаты и офицеры, сотрудники Русского дома в Астане, представители патриотической общественности и ветеранских организаций.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
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18.02.2025, 15:52 18816
Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте
Прием документов будет осуществляться при личном обращении
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса, уведомили в пресс-службе казахстанского дипведомства.
В посольстве РК в РФ проинформировали, что прием документов будет осуществляться при личном обращении. При этом отмечается, что количество слотов для записи будет увеличено. Записаться на прием в консульский отдел можно по следующей ссылке.
С полным перечнем документов можно ознакомиться по следующей ссылке.
17.02.2025, 19:03 44366
Жители Алматы самостоятельно убрали свалку мусора, не дождавшись участия акимата
Фото: depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района Алматы самостоятельно убрали свалку мусора на улице Катаева, образовавшуюся в результате выброса бытовых отходов в неположенном месте, не дождавшись участия акимата, к которому обращались сами и через средства массовой информации, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители Бостандыкского района. По их словам, свалку мусора они убрали сами, не дождавшись участия акимата и коммунальных служб. Также алматинцы предоставили видеозаписи, на которых видно, как жители соседнего ЖК выбрасывают свои бытовые отходы в неположенном месте. Видеозаписи, отметили они, также были предоставлены в полицию, но не дали никакого результата.
Продолжают мусорить (жители соседнего ЖК. - Прим. ред.), регулярно причем. Мы убрали своими силами, нанимали машину, сами оплачивали", - заявил один из местных жителей.
Kazakhstan Today публикует кадры с места событий и обращается в акимат Алматы и департамент полиции мегаполиса для возбуждения административного производства. Просим считать данную публикацию официальным обращением в ДГД Алматы.
Напомним, свалка мусора, по словам местных жителей, образовывалась за позапрошлые выходные.
Бостандыкский район, точный адрес улица Катаева, 156. За выходные прошлой недели, то есть это было 8 февраля, образовалась стихийная мусорка. Жители ЖК, который расположен по улице Розыбакиева, 162, регулярно выкидывают туда мусор, игнорируя таблички, что выброс мусора запрещен. Обратились в полицию, позвонили участковому, меры никто не принимает", - заявил один из местных жителей.
Ранее журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в акимат Алматы, однако ответ до сих пор не пришел.
В середине сентября прошлого стало известно, что в Алматы будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах. Кроме того, в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, будут установлены камеры видеонаблюдения.
16.02.2025, 20:41 103971
Какую погоду прогнозируют в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В РГП "Казгидромет" жителям крупнейших городов Казахстана рассказали о погоде в понедельник, передает корреспондент агентства.
В Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Утром и днем порывистый ветер. Температура днем составит от -3 до -5 градусов, ночью - от -9 до -11 градусов.
В Алматы прогнозируют переменную облачность, ночью и утром небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Температура днем - от 0 до 2 градусов тепла, ночью - от -4 до -6 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура днем от 7 до 9 градусов выше нуля, ночью - от -3 до -5.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ограничили движение на автотрассах.
16.02.2025, 13:42 119811
Алматинский зоопарк не планирует переезжать - акимат
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении культуры Алматы прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию о переезде, передает корреспондент агентства.
Алматинский зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, переезд в другой город не планируется. В рамках плана развития территории Алматы предусмотрены модернизация и реконструкция зоопарка в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что в этом году акимат объявит конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года.
15.02.2025, 15:45 150031
В Астане почтили память казахстанцев, не вернувшихся с войны в Афганистане
Фото: Минобороны РК
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках мероприятий, приуроченных к 36-летней годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из ДРА, в Астане состоялось возложение цветов к Мемориалу воинам, погибшим в Афганистане, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В ежегодной акции памяти приняли участие воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев, генерал-майоры Муслим Даиров и Марат Нагуманов, представители городской власти, общественных объединений "Союз ветеранов боевых действий и миротворческих операций "Казбат", "Союз ветеранов боевых действий и миротворческих миссий в Ираке "Казполк", "Ветераны боевых действий, принимавших участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе", родственники и военнослужащие.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, ведь 15 февраля считается днем скорби, когда вспоминают солдат, не вернувшихся с той войны. К мемориалу, у которого застыли часовые роты почетного караула, возложили цветы.
Народная мудрость гласит: "Ветеран может дать совет, а молодежь - надежда страны". Стоящим здесь воинам-афганцам уже за шестьдесят, и нам надо быть едиными ради будущего. Нужно рассказывать юному поколению о том, что мы видели и испытали. Молодежь, знающая историю своей Родины, будет стремиться принести пользу своей стране", - сказал Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев.
В этот же день в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК прошел концерт. Среди зрителей в зале были воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК, военнослужащие войсковой части 68665 и уланы столичного военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, ведь идейная основа мероприятия - встреча подрастающего поколения с участниками боевых действий в Афганистане, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к старшим.
Со сцены прозвучали песни "Қатардағы жауынгерден", "Сто дней до приказа", "Афганистан", "Ордена не продаются", "Салам бача", "Дархан дала", "Егемен Қазақстан".
С целью ознакомление гостей с фактами истории войны в Афганистане в одном из залов Национального военно-патриотического центра была организована фотозона и информационная выставка из фондов Военно-исторического музея, рассказывающая об участии казахстанцев в боевых действиях на территории Афганистана.
14.02.2025, 11:05 199506
Почти 260 млрд тенге обязательных пенсионных взносов перечислили работодатели казахстанцам в 2024 году
Фото: freepik.com
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 4,7 млн работников на сумму 258,1 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В Минтруда напомнили, что обязательные пенсионные взносы работодателя ввели с 1 января 2024 года. Они выплачиваются за счет собственных средств в пользу работников.
В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году - 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году. Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе", - подчеркнули в министерстве.
Мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.
Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
Напомним, в 2024 году на выплату пенсий из бюджета направлено более 3,7 трлн тенге.
13.02.2025, 09:54 252176
Избивали и выкручивали руки: факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Аксу в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета. Об этом сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки и зимой выставляли на улицу раздетыми", - проинформировали в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 УК.
В настоящее время все виновные лица установлены. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.
12.02.2025, 20:10 276051
В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада
Фото: Depositphotos
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Атырау. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении воспитательницы детсада, которая пнула ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Воспитатель частного детского сада во время занятий ударила 5-летнего воспитанника. По заключению судебно-медицинской экспертизы обнаружен кровоподтек области правого бедра.
Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в 80 МРП (314 560 тенге) с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на 1 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в январе 2025 года в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель пинает ногой ребенка. Инцидент произошел в частном детском саду "Зейнеп-Амина".
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?