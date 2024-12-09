В Астане состоялась церемония возложения венков к памятнику генералу Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам

Церемония приурочена к событиям 5 декабря 1941 года, когда советские войска перешли в масштабное контрнаступление

Фото: посольство РФ в РК

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 7 декабря в столичном парке "Жеруйык" состоялась традиционная церемония возложения венков к памятнику генералу И.В.Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам, приуроченная к событиям 5 декабря 1941 года, когда советские войска перешли в масштабное контрнаступление и отбросили врага от Москвы, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.

посольство РФ в РК





В церемонии приняли участие посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, дипломаты посольства и члены их семей, сотрудники "Русского дома" в Астане, офицеры аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве, представители Минобороны Республики Казахстан, посольств дружественных стран, патриотической общественности, включая молодежные подразделения организаций российских соотечественников из всех казахстанских регионов.





посольство РФ в РК





Говоря о значении победы в битве под Москвой, посол Алексей Бородавкин отметил:





Эта веха в истории Великой Отечественной войны - победа под Москвой - показала, что вермахт, который захватил всю Европу, не является непобедимым, что ему можно наносить поражения и что Красная армия в конечном итоге разгромит захватчиков. И хотя впереди было еще три с половиной года войны, был Сталинград, Курская дуга, освобождение Киева, Минска, Восточной Европы, взятие Берлина, но победа под Москвой стала прологом большой Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне".





посольство РФ в РК





Он также подчеркнул вклад народа Казахстана в оборону Москвы и общую Победу в Великой Отечественной войне:





Мы благодарны казахскому народу за вклад, который он внес в эту Победу, за панфиловскую дивизию, которая встала на защиту Москвы, за еще две дивизии, которые прибыли из Казахстана и героически дрались под Москвой, за тот вклад, который Советский Казахстан внес в Победу всего советского народа над фашизмом".





посольство РФ в РК





Атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане Эдуард Белашев отметил:





Сегодня сотрудники посольства России, представители Министерства обороны РК, ветеранских организаций и объединений соотечественников, а также неравнодушные граждане приняли участие в возложении цветов к памятнику Герою Советского Союза, командиру знаменитой панфиловской дивизии, сформированной из личного состава, набранного в Казахской ССР, и совершившей беспримерный подвиг в ходе обороны Москвы. Сегодня мы возложили цветы в ознаменование 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, которое стало одной из величайших страниц в истории нашей совместной победы над фашистской Германией".





посольство РФ в РК



