16.11.2024, 11:53 3521
В этот день 83 года назад панфиловцы совершили свой бессмертный подвиг
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16 ноября 1941 года 28 панфиловцев совершили свой бессмертный подвиг. В этот день бойцы из дивизии генерала Панфилова при обороне Москвы уничтожили около двадцати немецких танков и остановили наступление фашистов, сообщает информационный центр Следственного комитета России на dzen.ru.
Битва под Москвой стала одним из решающих сражений первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы Советского Союза, но потерпел неудачу.
Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению, сосредоточив свои главные силы на ближних подступах к городу. Ожесточенные бои шли в 100-120 километрах от Москвы, а немецкие танки пытались прорваться к столице.
Советские войска, оборонявшие город, получили приказ задержать врага во что бы то ни стало. Такую задачу дали и 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, которая сдерживала наступление на волоколамском направлении.
Фашисты рассчитывали прорвать оборону у железнодорожного разъезда Дубосеково и затем двинуться к Москве. Ночью 16 ноября на их пути встали 28 панфиловцев.
В течение четырех часов они под шквальным огнем артиллерии и бомбардировками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага, отразив атаки противника и уничтожив 18 танков. Большинство бойцов этого отряда погибло, остальные были тяжело ранены. Но после этого боя враг отступил.
Подвиг героев-панфиловцев навсегда остался в истории, об их силе и мужестве ходили легенды. Всем бойцам этой дивизии присвоили звание Героя Советского Союза.
В 1967 году в деревне Нелидово вблизи разъезда Дубосеково открыли Музей героев-панфиловцев. А в 1975 году на месте боя поставили мемориальный ансамбль из гранита "Подвигу 28", состоящий из шести фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах панфиловцев.
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07.11.2024, 01:25 24781
107- я годовщина Великой Октябрьской революции
Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть. 1947
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Сегодня, 7 ноября, в мире отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции 1917 года.
Ровно 107 лет назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, сообщает РИА Новости.
Октябрьской революции предшествовала Февральская революция 1917 года, свергнувшая самодержавие. В ходе Февральской революции и после нее революционными массами по всей стране были образованы советы рабочих и солдатских депутатов, советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии, тыловых гарнизонах.
Медлительность и непоследовательность действий созданного после Февральской революции Временного правительства в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах страны.
Наиболее энергично действовала российская социал-демократическая рабочая партия, провозгласившая курс на социалистическую революцию в России, которую она считала началом мировой революции. Большевики выдвинули популярные лозунги: "Мир - народам", "Земля - крестьянам", "Фабрики - рабочим".
Большую роль в развитии кризиса государственности и назревании новой революции сыграло наличие в стране уже сложившихся органов народной власти - Советов. В конце августа ‑ начале сентября 1917 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде и Москве, а затем и в других крупных городах. К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной организацией, контролировала отряды Красной гвардии и взяла курс на вооруженное восстание. Для политического руководства восстанием было создано Политбюро Центрального комитета во главе с Владимиром Лениным.
В середине октября при Петроградском совете был образован штаб вооруженного восстания - Военно-революционный комитет, в который вошли левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, большевики, анархисты. Для непосредственного руководства восстанием был создан Военно-революционный центр, куда вошли Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Иосиф Сталин и Моисей Урицкий. Партия вела детальную разработку плана восстания, расстановки сил и самую широкую агитацию в массах. ВРК направил своих комиссаров во все части Петроградского гарнизона, чем фактически лишил Временное правительство власти над ними.
Восстание было приурочено к началу работы II Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября 1917 года. В нем, кроме большевиков, принимали участие и другие левые партии. С самого начала восставшим удалось изолировать правительство, не допустив подхода верных ему частей. В первую очередь, были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, Государственный банк. К утру 7 ноября весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города, чтобы собрать верные ему войска.
Утром 7 ноября было опубликовано написанное Лениным воззвание "К гражданам России", в котором сообщалось о переходе власти в руки ВРК Петроградского Совета. Днем восставшие заняли Мариинский дворец, в котором находился предпарламент, и распустили его; матросами были заняты военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. В ночь с 7 на 8 ноября по сигналу крейсера "Аврора" революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Восстание развивалось почти бескровно. Лишь во время осады Зимнего дворца раздавалась ружейная стрельба, и гремели залпы артиллерии.
Открывшийся в Петрограде поздно вечером 7 ноября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевикам вместе с левыми эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства. 8 ноября он принял "Декрет о мире", "Декрет о земле", избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и сформировал первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Лениным.
Вслед за победой восстания в Петрограде 7 ноября вооруженная борьба началась и в Москве, где революционные силы встретили чрезвычайно ожесточенное сопротивление, на улицах города шли упорные бои. 15 ноября 1917 года в Москве утвердилась советская власть.
В конце октября войска под командованием Петра Краснова и Александра Керенского предприняли попытку захвата Петрограда и восстановления власти Временного правительства, однако их поход закончился неудачей.
Вслед за Петроградом и Москвой с конца октября 1917 года по март 1918 года советская власть утвердилась на большей части территории России. В ряде городов и районов противники Октябрьской революции оказали вооруженное сопротивление. Однако антисоветские силы были разобщены, дезорганизованы и быстро утратили контроль над армией. Противники советской власти создавали свои вооруженные формирования из добровольцев, в основном офицеров, юнкеров, студентов. Организаторами антисоветского сопротивления выступали, как правило, представители конституционно-демократической партии, поэтому 15 декабря 1917 года на пленуме ВЦИК она была объявлена вне закона. В последующем такая же участь постигла и все другие партии, не поддержавшие политику большевиков. Революция активно поддерживалась солдатами на фронтах и матросами Балтики.
Декретами СНК, изданными в 1917 году, была отменена частная собственность на землю, введен рабочий контроль над производством, аннулированы внутренний и внешний займы царского и Временного правительств, национализированы банки и железнодорожный транспорт. В апреле 1918 года СНК приступил к национализации отдельных отраслей промышленности, внешней торговли, в июне началось огосударствление крупной промышленности. 10 июня 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов утвердил текст Конституции РСФСР, которая зафиксировала победу Октябрьской революции.
В связи с тем, что страна в феврале 1918 года перешла на Григорианский календарь летоисчисления, первую годовщину революции торжественно отмечали 7 ноября 1918 года. Но само событие по-прежнему ассоциировалось именно с октябрем, что и нашло отражение в названии революции. На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции.
23.10.2024, 17:30 54176
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
Фото: Максим Платонов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе.
Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", - цитирует РИА Новости президента.
Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.
Как заявил представитель делегации ОАЭ на саммите - министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег - декларация станет важным шагом в укреплении взаимодействия, "установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей".
По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
22.10.2024, 13:54 58716
В Казани начинается XVI саммит БРИКС
Фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Сегодня в Казани начинается XVI саммит БРИКС, в котором примут участие делегации из 36 стран и от 6 международных организаций, в том числе 22 главы государства и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК.
Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Ее нынешний девиз - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". По словам президента России Владимира Путина, Москва уже провела порядка 200 мероприятий и выполнила план председательства более чем на 80%", - заявил накануне журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК проанализировал, как почти что за 20 лет эволюционировало объединение, какие проекты оно реализовало и с какими сложностями сталкивается.
Чем БРИКС отличается от других международных организаций
БРИКС - это не блок и не альянс, как НАТО или Европейский союз, а скорее "клуб по интересам". У объединения нет устава, единой валюты, общего бюджета, секретариата или иных наднациональных структур. Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, рассказывая накануне саммита в Казани о минусах формата, обратил внимание на то, что интересы стран-членов совпадают не всегда и поэтому на согласование решений уходит много времени и сил.
Отсутствие уставных документов, регламентирующих обязательства сторон, то обстоятельство, что решения являются отражением политической воли государств, определенная волатильность взаимодействия, которая испытывает на себе динамику текущих международных процессов и смены приоритетов правительств, тоже, безусловно, присутствует", - сказал он, подчеркнув при этом, что преимущества от взаимодействия внутри БРИКС "с лихвой" перекрывают все эти недостатки.
Центральное место в повестке БРИКС занимают экономические вопросы - именно на этой площадке страны-участницы, в частности, обсуждали, как справляться с последствиями глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. При этом участники объединения особо отмечают, что в сумме на них приходятся больше трети глобального валового внутреннего продукта (ВВП) и почти половина мирового населения. Владимир Путин в обращении к Деловому форуму заявил, что к 2024 году доля объединения в мировом ВВП превысила показатель "Большой семерки". "1992 год, "Группа семи" - 45,5%. А в этот же год страны БРИКС, 1992 год - 16,7% мирового ВВП. А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%. Разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться, это неизбежно, сказал он.
Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Тогда по инициативе Москвы на полях Генассамблеи ООН встретились министры иностранных дел Бразилии, Индии, Китая и России. О том, чтобы в 2009 году провести первый саммит в Екатеринбурге, они договорились в 2008 году на полях G8 в Японии. Сама идея названия - акроним из первых букв названий четырех стран - возникла благодаря аналитической записке руководителя отдела глобальных экономических исследований американской финансово‑инвестиционной компании Goldman Sachs Джима О'Нилла: в 2001 году он предложил использовать БРИК для обозначения четырех наиболее динамично развивающихся стран, которые могут занять лидирующие позиции в мировой экономике
Как шло расширение БРИКС и кто в нем участвует
У БРИКС было две волны расширения. В 2010 году к БРИК присоединилась ЮАР, и к названию добавили букву С (South Africa). Запустить вторую волну в 2022 году предложил Китай - чтобы "повысить представленность объединения и его влиятельность в мире". К августу 2023 года, когда в Йоханнесбурге прошел XV саммит, заявки в объединение подали 20 стран. В БРИКС пригласили шесть - Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Эфиопию. Из этих стран 1 января 2024 года однозначно вошли в БРИКС четыре - Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.
Аргентина планировала вступить в организацию, но в конце 2023 года новый президент республики Хавьер Милей от этого отказался (по сообщению Bloomberg, повременить с участием в БРИКС его попросил Евросоюз на фоне конфликта на Украине). По-прежнему не определен статус Саудовской Аравии. Она получила приглашение в БРИКС и была в списке стран, которые в 2024 году в него вступили, но Эр-Рияд этого не подтвердил - ни заявлениями, ни участием в мероприятиях формата. Рябков называл членство Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом, однако министр торговли королевства Маджид аль-Касаби говорил, что Саудовская Аравия к формату официально не присоединилась. На саммите в Казани королевство будет представлять министр иностранных дел - принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснят в ходе этого саммита.
В сентябре этого года агентство Bloomberg сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Официальных подтверждений этому со стороны Анкары не было. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в Казани.
В БРИКС давно сложилась традиция, которая заключается в том, что наряду с членами объединения на саммит приглашают страны в так называемом формате аутрич, - говорил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК. - Например, в июне, когда в Нижнем Новгороде я проводил совещание глав внешнеполитических ведомств, среди гостей присутствовал Хакан Фидан, министр иностранных дел Турецкой Республики. Сейчас в таком же качестве приглашен президент Эрдоган".
Работать с третьими странами БРИКС стал с начала 2010-х - для этого он запустил формат "БРИКС плюс/аутрич", впервые в этом формате переговоры прошли в 2013 году на саммите в Дурбане (ЮАР). По словам Рябкова, разница между "плюс" и "аутрич" в том, что в "БРИКС плюс" участвуют все страны, которые не входят в объединение, а в "БРИКС аутрич" - государства, которые находятся в географической близости от страны-председателя. Именно поэтому на саммит в Казани Россия пригласила своих соседей по СНГ. Тема заседания этого формата в Казани - "БРИКС и глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира". Сейчас БРИКС разрабатывает категории стран-партнеров - так называемые ступени, которые странам надо будет пройти до полноценного членства.
До 2023 года у БРИКС не было четких критериев членства - их согласовали на саммите в Йоханнесбурге, но они по-прежнему не сведены в какой-либо официальный документ. Судить о том, какие параметры согласовали лидеры БРИКС, можно лишь по заявлениям их представителей. По словам Лаврова, прежде всего в расчет принимают "вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента" и ее позицию на международной арене; к государствам-единомышленникам он отнес страны, которые поддерживают многополярность, необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, настаивают на повышении роли глобального Юга в механизмах глобального управления. Рябков в числе критериев также называл "абсолютное безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС".
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в той или иной форме к БРИКС хотят подключиться 33 страны - об этом, например, говорили власти Буркина-Фасо, Турции, Сербии, Шри-Ланки. Консенсуса на тему расширения в БРИКС пока нет.
Некоторые из нынешних стран-членов считают, что лучше остановиться на десятке. Другие выступают за дальнейшее расширение: более того, даже называют конкретные страны, которые могли бы быть приняты в качестве членов", - сказал Ушаков 10 октября, отметив, что этим вопросом лидеры займутся в Казани.
Так или иначе, Москва считает, что в расширении пока надо "взять паузу", "чтобы "переварить" вновь прибывших".
Каких экономических успехов добился БРИКС
С расширением БРИКС в 2024 году номинальная экономическая мощь объединения выросла до $28,3 трлн (суммарный ВВП в текущих ценах по итогам 2023 года, по данным МВФ), или 36% мирового ВВП по паритету покупательной способности. В странах БРИКС проживает около 45% населения планеты (примерно 3,6 млрд человек).
Однако экономическая разнородность и пока еще низкий уровень торговой интеграции (например, в 2023 году Россия существенно нарастила товарооборот с Китаем и Индией, до общей суммы $305 млрд, но с Бразилией и ЮАР он остается невысоким - лишь $13 млрд в 2023 году) ограничивают возможности БРИКС по влиянию на мировую торговлю и международную валютную систему, утверждали аналитики Центрального банка Франции в феврале 2024 года. В то время как доля расширенного БРИКС в глобальном экспорте составляет 25%, лишь 15% из этого показателя (или 3,7 п.п.) - это поставки в другие страны объединения, а 85% (21,1 п.п.) - экспорт в остальные страны мира, приводит Банк Франции данные своих расчетов.
Но интенсивность торговли внутри блока растет, отмечают в Boston Consulting Group (BCG). В частности, западные санкции привели к перенаправлению российского экспорта как раз в страны БРИКС, особенно в Индию и Китай, указывают в BCG.
В финансовой сфере страны БРИКС достигли двух юридически оформленных решений: в 2014 году был создан многосторонний Новый банк развития (НБР) и организован пул условных валютных резервов общим объемом $100 млрд, резюмирует в своем обзоре The Dark Side of the BRICS: The Lack of Legal Definition исследователь Марта Боно из Университета Палермо.
В текущем году хотим завершить переговоры о том, чтобы страны, если они будут испытывать давление на платежный баланс, могли получать средства из этого пула в национальных валютах", - говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в январе 2024 года.
НБР называет себя международным институтом и соблюдает западные санкции в отношении России (которая владеет 18,98% в капитале банка), новые проекты НБР в стране поставили на паузу.
Уставный капитал НБР - $100 млрд. Цель банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития членов БРИКС и развивающихся стран. Он концентрируется на проектах в таких сферах, как чистая энергия и энергоэффективность, транспортная инфраструктура, водоснабжение и санитария, охрана окружающей среды, социальная и цифровая инфраструктура. Как указано на сайте НБР, начиная с 2016 года банк вложился в 138 проектов. Они распределились между семью странами: Китай (35 проектов), Индия (34), Бразилия (31), Россия (18), ЮАР (14), Бангладеш (4), Египет (2).
В последнее время на фоне санкций представители России называли несколько инициатив, которые, по их словам, обсуждаются в рамках БРИКС: это и возможное создание постоянного налогового секретариата, и разработка "платежно-расчетного контура" для внешнеторговых операций, и создание депозитарной системы BRICS Clear.
Создание децентрализованной системы учета и обращения ценных бумаг - очень правильная инициатива, ее необходимо всеми силами поддерживать. Насколько я знаю, коллеги из НРД (Национальный расчетный депозитарий. - Прим. РБК) начинают тестирование с Египтом и Ираном", - говорит руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы "Финансовые услуги" Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин.
Чтобы проект BRICS Clear попал в согласованную часть годового отчета Делового совета БРИКС, наиболее сложные дискуссии для сближения позиций мы с коллегами из НРД вели с китайской и южноафриканской сторонами", - отметил также Михайлишин.
В Йоханнесбургской декларации 2023 года члены БРИКС подчеркивали "важность поощрения использования национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами". Рябков в октябре 2024 года сообщил, что в торговых операциях России со странами БРИКС доля национальных валют достигла 65%. Страны БРИКС действительно хотят снижать свою зависимость от доллара, но скорее за счет расширения использования локальных валют, нежели за счет создания общей валюты, отмечают экономисты Банка Франции. Один из вариантов - интернационализация китайского юаня, который может в перспективе стать новой резервной валютой для трансграничных операций. Единая новая валюта БРИКС - пока что "утопия", признавал в 2023 году старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
Говорить о перспективах валютного союза и создания единой валюты в формате БРИКС еще не приходится, солидарна директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.
Но точно неуклонно будет происходить процесс повышения роли валют стран - участниц БРИКС в международной валютно-финансовой системе. Одновременно внутри БРИКС будет расти значение национальных валют в качестве резервных, в первую очередь - китайского юаня", - уверена Арапова.
По ее словам, хотя Китай и сохраняет валютные ограничения, внутри глобального Юга и БРИКС доля резервов, которые хранятся в юанях, будет расти.
Это связано с тем, что торговля внутри блока БРИКС растет быстрее, она становится чуть более сбалансированной. Кроме того, внутри БРИКС очевиден тренд на развитие торговли в национальных валютах", - указывает эксперт.
Естественно, чтобы полноценно торговать в национальных валютах, нужно иметь устойчивый резерв валют, в которых совершаются внешнеторговые операции. Поэтому процесс накопления в качестве резервов валют БРИКС неизбежен - в первую очередь юаней, но в принципе это касается и российского рубля, и индийской рупии, и арабского дирхама", - поясняет Арапова.
В октябре 2024 года Россия, как председатель БРИКС в нынешнем году, презентовала доклад с предложениями по реформированию системы расчетов и обеспечения инвестиций внутри объединения. В частности, было предложено создать "быструю, дешевую и надежную" систему трансграничных платежей с использованием технологии распределенного реестра. "Проблема в том, что в предложениях Минфина и ЦБ нет ничего нового", - скептичен Михайлишин. "Ряд предложений похож на лозунги, очень не хватает конкретных прикладных шагов и практики, что же мы предлагаем", - сказал он, добавив, что можно было бы проанализировать прошлый опыт, когда страны Совета экономической взаимопомощи использовали переводной рубль или же будущая еврозона использовала в свое время расчетную единицу экю.
Мы со странами БРИКС обсуждаем темы, связанные с платежами, международными платежами, проводим исследования на эту тему, но сейчас пока рано говорить о конкретных результатах", - сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина 17 октября.
Как эволюционировала повестка БРИКС
То, как менялись риторика БРИКС и спектр обсуждаемых тем, можно отследить по 15 итоговым документам 15 саммитов объединения (проходят в странах-председателях по очереди). Первый саммит (Екатеринбург, 2009 год) прошел на фоне глобального финансового кризиса, поэтому главной темой стала борьба с этим кризисом при ключевой роли "Большой двадцатки". Первое итоговое заявление было самым компактным - оно состояло всего из 16 пунктов. Дальше итоговые декларации стали разрастаться - самый большой документ был принят в 2016 году по итогам саммита на Гоа (Индия), он состоял из 110 пунктов.
У всех деклараций есть несколько общих положений, которые БРИКС повторяет от саммита к саммиту начиная с 2009 года. В первую очередь это реформа институтов глобального управления - укрепление центральной роли ООН и трансформация Совета Безопасности; усиление в ООН статуса Бразилии, Индии и ЮАР; реформирование Бреттон-Вудской системы с перераспределением квот и голосов в пользу развивающихся стран.
Реформа МВФ должна усилить голос и представительность беднейших членов организации, включая страны Африки к югу от Сахары", - считают в БРИКС.
С 2009 года члены формата говорят о том, что нужны "стабильная, предсказуемая и более диверсифицированная валютная система" и "более демократический и справедливый многополярный миропорядок".
Кроме того, страны БРИКС призывают других членов международного сообщества воздерживаться от протекционизма при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), описывают, какие проекты и инициативы работают в рамках формата (например, декларация саммита 2014 года в бразильской Форталезе провозгласила создание НБР и пула валютных резервов).
БРИКС в своих декларациях дает и оценку международным событиям, причем чем дальше, тем больше: если в декларации 2010 года отмечалась только солидарность с народом Гаити в связи с землетрясением, то в документе 2023 года спектр заявлений был гораздо шире - от осуждения односторонних санкций, упоминания иранского ядерного вопроса и гонки вооружений в космосе до урегулирования конфликта на Украине (благодарность за "предложения о посредничестве и добрых услугах") и конфликта на Ближнем Востоке ("установление суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина").
Насколько страны БРИКС солидарны в политической сфере
При этом нельзя сказать, что участники объединения имеют единую внешнюю политику. Чтобы понять, насколько созвучны позиции стран БРИКС по ключевым международным вопросам, РБК проанализировал, как страны голосовали в Генассамблее (ГА) ООН по конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке.
В первом случае речь идет о следующих шести документах, принятых на чрезвычайной сессии ГА по Украине в 2022-2023 годах.
- Резолюция ES-11/1 (2 марта 2022 года), в которой содержится требование "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести российские войска с территории соседнего государства.
- Резолюция ES-11/2 (24 марта 2022 года) с повторным призывом.
- Резолюция ES-11/3 (7 апреля 2022 года), которой приостанавливается участие России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).
- Резолюция ES-11/4 (12 октября 2022 года) о референдумах в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
- Резолюции ES-11/5 (14 ноября 2022 года), в которой говорится, что Россия "должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права на Украине или против Украины".
- Резолюция ES-11/6 (23 февраля 2023 года), в которой содержатся призыв к дипломатическому решению конфликта и требование вывести российские войска.
Россия проголосовала против всех резолюций. Воздерживались от голосования по всем документам Индия и ЮАР. Бразилия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали четыре резолюции и воздержались при голосовании по двум, где речь шла об исключении России из СПЧ и привлечении ее к ответственности.
По конфликту на Ближнем Востоке РБК проанализировал голосование по четырем документам.
- Резолюция A/ES-10/L.25 (27 октября 2023 года), которая призывает "защитить мирное население Газы и установить режим гуманитарного прекращения огня".
- Резолюция A/RES/ES-10/22 (12 декабря 2023 года) о немедленном гуманитарном прекращении огня.
- Резолюция A/RES/ES-10/23 (10 мая 2024 года) о приеме Палестины в ООН.
- Резолюция A/ES-10/L.31/Rev.1 (18 сентября 2024 года), которая требует, чтобы Израиль в течение года "безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории".
Здесь страны БРИКС ни разу не проголосовали против. Индия и Эфиопия воздержались при голосовании по двум документам - по первой резолюции о прекращении огня и четвертой о прекращении присутствия Израиля на территории Палестины. В остальном у стран БРИКС по ближневосточному конфликту наблюдался консенсус.
16.10.2024, 15:46 70941
В Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств ШОС
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15-16 октября 2024 года в городе Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничества.
В нем приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.
На заседании председательствовал премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф.
В заседании участвовали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Р.Э.Мирзаев, председатель национальной части делового совета ШОС от Исламской Республики Пакистан Шейх Атиф Икрам, председатель совета межбанковского объединения ШОС М.Т.Елибаев.
В заседании участвовали премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ (государство-наблюдатель при ШОС) и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в качестве гостя председательствующей стороны, а также представители постоянно действующих органов СНГ и СВМДА.
Главы делегаций высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года.
Главы делегаций заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя Организации на 2024-2025 годы.
Главы делегаций отметили, что государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.
Главы делегаций подтвердили намерение государств-членов продвигать предложение о принятии Резолюции Генеральной ассамблеи ООН в связи с Инициативой ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".
Главы делегаций, принимая во внимание мнения государств-членов, подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".
Главы делегаций подтвердили, что государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля для достижения гармоничного сосуществования человека и природы.
Главы делегаций отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.
Главы делегаций считают важным продолжать совместные усилия по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжать работу над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО.
Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.
Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.
Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.
Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов.
Они отметили предложение о создании Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.
Главы делегаций, выступая за продвижение сотрудничества в рамках Года устойчивого развития ШОС, считают важным добиваться устойчивого и инклюзивного экономического роста государств-членов на основе оптимального использования потенциала региона в таких областях, как зеленое развитие, цифровая экономика, торговля, электронная коммерция, финансы и банковское дело, инвестиции, высокие технологии, стартапы и инновации, борьба с бедностью, здравоохранение, включая традиционную и народную медицину, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, логистическая взаимосвязанность, энергетика, включая возобновляемые источники энергии, коммуникации, наука и техника, охрана окружающей среды и изменение климата.
Главы делегаций, подтвердив стремление к обеспечению стабильного экономического и социального развития в регионе ШОС, отметили важность реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года и Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС. Они подчеркнули необходимость скоординированной работы по линии механизмов профильного взаимодействия в целях выполнения соответствующих планов мероприятий.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (г.Исламабад, 12 сентября 2024 года), и поручили обеспечить реализацию Концепции создания Базы экономических преференций государств-членов ШОС, Концепции сотрудничества между организациями по содействию торговле государств - членов ШОС и Рамочных основ сотрудничества государств - членов ШОС в сфере развития креативной экономики.
Главы делегаций, отмечая наличие значительного потенциала и возможностей для дальнейшего наращивания торгово-экономических связей, подчеркнули важность реализации Концепции сотрудничества по развитию "Нового экономического диалога" между государствами - членами ШОС.
Главы делегаций считают необходимым эффективно использовать цифровую экономику и научно-технические инновации в целях придания нового импульса экономическому развитию и прогрессу на пространстве ШОС, а также повышения конкурентоспособности экономики и потенциала региона. Они подчеркнули, что технологии должны приносить пользу всем.
Главы делегаций подчеркнули важность углублять взаимодействие в сфере информационной безопасности, актуальность проблемы "цифрового разрыва" и выступили за изучение вопроса о создании механизма трансграничного обмена данными с учетом национальных законодательств стран, внедрение цифровых технологий в экономические и социальные сферы, развитие электронного правительства, электронных платежных систем, электронной коммерции и других направлений цифрового бизнеса.
Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами Концепции по развитию цифровой общественной инфраструктуры для распространения цифровых технологий среди населения (цифровой инклюзии) и продвижения инноваций (г.Нью-Дели, 13 мая 2023 года).
Главы делегаций, подчеркивая важность регулярных заседаний Специальной рабочей группы по электронной торговле, отметили предложения о созыве очередной встречи в 2025 году в Китае и о разработке проекта программы сотрудничества государств - членов ШОС в сфере электронной торговли.
Главы делегаций отметили роль инструментов стандартизации в упрощении процедур торговли и выступили за продвижение взаимовыгодного и равноправного взаимодействия государств-членов ШОС, а также обмена опытом в этих сферах.
Главы делегаций отметили позитивную динамику развития таможенного сотрудничества, в частности, по проектам, направленным на упрощение, безопасность и укрепление логистических цепочек на пространстве ШОС, совершенствование таможенного контроля и пресечение контрабандных каналов.
Признавая важность работы Совещания министров промышленности государств-членов ШОС, главы делегаций отметили предложения о проведении очередного заседания в 2025 году. Они считают, что поддержка креативных индустрий будет стимулировать конкурентоспособность экономик и индустриализацию, что приведет к расширению рынков труда, в том числе в интересах молодежи, снижению уровня безработицы, устойчивому росту государств-членов ШОС.
Главы делегаций также выступили за проработку предложения о создании Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств - членов ШОС и принятии Положения по организации конгрессно-выставочных мероприятий под эгидой Совещания министров промышленности государств-членов ШОС. Они отметили позитивный опыт участия ШОС в качестве организации-партнера Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" (Екатеринбург, 8-11 июля 2024 года).
Главы делегаций отметили предложение о налаживании обмена опытом по вопросам реализации национальной промышленной политики, цифровых платформ, производственных технологий, стандартизации в сфере IT-решений.
Главы делегаций отметили, что развитие микро-, малых и средних предприятий имеет важное значение для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. В этой связи они подчеркнули необходимость продолжения практического взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего предпринимательства (Циндао, 10 июня 2018 года).
Главы делегаций, подчеркивая важность продвижения общего видения энергетического будущего, отметили итоги Совещания министров энергетики государств - членов ШОС (г.Астана, 21 июня 2024 года). Они акцентировали необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в особенности, в целях развития трансграничной энергетической инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности на основе Стратегии развития энергетического сотрудничества государств - членов ШОС на период до 2030 года (Астана, 4 июля 2024 года), и поручили ускорить разработку "дорожной карты" по ее реализации.
Главы делегаций отметили предложение о подготовке комплексного плана стимулирования инвестиций и привлечения технологий в возобновляемую энергетику. С учетом национальных интересов государств-членов, они и далее будут содействовать развитию полномасштабного диалога по энергетической тематике, практическому сотрудничеству между государствами-производителями, транзитерами и потребителями энергоносителей.
Главы делегаций приветствовали итоги первой Встречи руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС в области антимонопольной политики (Душанбе, 30 мая 2024 года), которые стали важным вкладом в укрепление сотрудничества в области антимонопольного регулирования и борьбы с недобросовестной конкуренцией в целях создания справедливой международной экономической и торговой среды.
Главы делегаций отметили востребованность совершенствования механизма внешнего аудита Организации путем привлечения к этой деятельности высших органов аудита государств-членов ШОС, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями. Они поручили руководителям высших органов аудита рассмотреть данный вопрос в рамках очередного профильного совещания.
Главы делегаций приветствовали создание Ассоциации инвесторов государств - членов ШОС и поручили уполномоченным органам государств-членов принять меры по налаживанию практической работы этого механизма взаимодействия. Они отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по содействию инвестициям государств - членов ШОС (Тегеран, 20-22 февраля 2024 года) под совместным председательством Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран, а также предложение о разработке комплекса мер по стимулированию взаимных инвестиций. Главы делегаций выразили уверенность, что деятельность указанных механизмов придаст новый импульс сотрудничеству в рамках ШОС в инвестиционной сфере.
Главы делегаций во исполнение Решения СГГ ШОС от 4 июля 2024 года о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества поручили уполномоченным министерствам и ведомствам государств-членов активизировать консультации по вопросам создания Банка развития ШОС, Фонда развития (Специального счета) ШОС и - в формате заинтересованных сторон - Инвестиционного фонда ШОС.
Главы делегаций заинтересованных государств - членов ШОС, отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах (Самарканд, 16 сентября 2022 года).
Они отметили предложения о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами.
Главы делегаций, подчеркивая важную роль Делового совета (ДС) ШОС в развитии сотрудничества между предпринимательскими сообществами государств - членов ШОС, отметили итоги заседания Правления ДС ШОС и Бизнес-форума ШОС (Астана, 28 июня 2024 года).
Главы делегаций отметили усилия Межбанковского объединения (МБО) ШОС по изучению лучших практик применения ESG-финансирования между банками - членами МБО ШОС и внедрению финансовых инноваций в целях содействия устойчивому и сбалансированному росту национальных экономик.
Они отметили намерение Правительства Исламской Республики Иран подключиться к работе МБО ШОС.
Главы делегаций считают важным вклад ДС и МБО в практическое сотрудничество в интересах устойчивого социально-экономического развития на пространстве ШОС.
Главы делегаций отметили работу Консорциума экономических аналитических центров ШОС, в том числе по подготовке доклада на тему "Улучшение торговли и технологического сотрудничества между государствами-членами ШОС: предложения и дальнейшие действия". Они приветствовали присоединение Белорусского института стратегических исследований к Консорциуму.
Главы делегаций, подтверждая особую роль развития межрегионального сотрудничества, отметили итоги Форума глав регионов ШОС (Омск, 17-19 сентября 2024 года).
Они считают важной деятельность этих форматов для укрепления торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, изучения состояния и оценки перспектив многостороннего взаимодействия в рамках Организации.
Главы делегаций отметили важность выстраивания многостороннего сотрудничества по линии официальной статистики для внедрения лучших статистических практик и методологических разработок с целью своевременного обеспечения государств-членов официальной статистической информацией в рамках реализации приоритетных направлений торгово-экономической кооперации.
Главы делегаций подтвердили, что государства-члены, разделяя стремление международного сообщества к укреплению взаимосвязанности, приветствуют инициативы стран ШОС в транспортной сфере, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества на справедливой и сбалансированной основе в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН и Хартии ШОС.
Они выступили за дальнейшую реализацию Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров (Самарканд, 16 сентября 2022 года).
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров транспорта государств-членов ШОС (ВКС, 20 июня 2024 года).
Они выступили за активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (Душанбе, 12 сентября 2014 года), включая регулярное проведение заседаний соответствующей Совместной комиссии. Главы делегаций приветствовали проведение международной региональной конференции, посвященной 10-летию подписания вышеуказанного межправительственного соглашения (Душанбе, 29 мая 2024 года).
Они поручили профильным министерствам и ведомствам принять меры в целях выполнения ранее принятых концептуальных документов в сферах декарбонизации транспорта, цифровой трансформации и инновационных технологий, развития портов и логистических центров.
Главы делегаций подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и приветствовали проведение Встречи руководителей железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС 27-29 ноября 2024 года в г.Москве.
Они выступили за использование инноваций и новейших технологий, в том числе цифровых, в мультимодальных перевозках в железнодорожной отрасли.
Главы делегаций акцентировали важность принятия мер по развитию портово-логистической и железнодорожной инфраструктуры, научно-технических инноваций, развитию мульти- и интермодальных перевозок, современных логистических центров и кадрового потенциала, цифровизации, обеспечению безопасности, включая экологические инициативы, на железнодорожном транспорте. Они выступили за активное практическое сотрудничество в рамках принятой Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере развития портов и логистических центров (г.Астана, 4 июля 2024 года).
Главы делегаций высказались за наращивание сотрудничества в области охраны окружающей среды, включая сохранение биоразнообразия и управление отходами. Они поручили уполномоченным ведомствам принять меры по эффективному выполнению принятых 4 июля 2024 года в г.Астане Заявления Совета глав государств-членов ШОС об эффективном управлении отходами, Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма. Главы делегаций высоко оценили проведение государствами-членами экологических акций и мероприятий в рамках Года экологии ШОС в 2024 году.
Главы делегаций отметили важность реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие" об объявлении 2023-2027 годов "Пятилетием действий по развитию горных регионов", а также о ежегодном проведении 21 марта Всемирного дня ледников и создание целевого фонда в поддержку деятельности по сохранению ледников.
Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (Астана, 22 мая 2024 года), и выступили за последовательную реализацию Программы создания Платформы обмена информацией в сфере охраны окружающей среды (Пекин, 1 ноября 2022 года), принятой заинтересованными государствами-членами, а также принятых 22 мая 2024 года в г.Астане Совместных подходов государств-членов ШОС по решению экологических проблем, Плана совместных действий по реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС на 2024-2026 годы и Плана по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2025-2027 годы.
Главы делегаций, подтверждая приверженность государств-членов ШОС сотрудничеству по вопросам изменения климата и преодоления его негативных последствий путем обмена опытом и изучения передовых практик, поручили профильным министерствам и ведомствам ускорить налаживание деятельности Специальной рабочей группы по вопросам изменения климата, включая принятие соответствующего Положения. Они отметили предложения о разработке проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере изменения климата, а также о создании Базы данных ШОС по инновационным экологическим технологиям.
Они выступают за развитие диалога с соответствующими международными институтами в целях привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды, внедрения новых экологически чистых технологий, увеличения доли "зеленой" экономики.
Главы делегаций также отметили итоги Форума стран ШОС по "зеленому" развитию (Циндао, 8-9 июля 2024 года).
Главы делегаций, отмечая возрастающие риски природных бедствий, высказались за дальнейшее углубление сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств, в том числе в области космического мониторинга рисков стихийных бедствий, обмена оперативной информацией и лучшими практиками, проведение семинаров и практических занятий для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.
Они подтвердили намерение обеспечить выполнение Плана действий на 2023-2025 годы по реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (Москва, 26 октября 2005 года).
Главы делегаций высказались за наращивание взаимодействия государств-членов в области профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, цифровизации систем здравоохранения, обеспечения доступа к высококачественным лекарственным средствам, развития медицинского туризма на пространстве ШОС. В контексте итогов Совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС (Астана, 14 марта 2024 года) они поручили профильным министерствам и ведомствам обеспечить реализацию принятого Плана основных мер по развитию сотрудничества государств - членов ШОС в области здравоохранения на 2025-2027 годы, а также ускорить рассмотрение предложения о создании Медицинской ассоциации ШОС в формате заинтересованных государств.
Главы делегаций отметили итоги заседания экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по традиционной медицине (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Международного медицинского конгресса ШОС (Бишкек, 27-28 марта 2024 года).
Главы делегаций подчеркнули, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и повышения готовности государств-членов к противодействию эпидемиям инфекционных заболеваний, необходимо добиваться надежного доступа к базовым услугам санитарии и гигиене для всех. Они отметили предложение о проведении очередного Совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 12 декабря 2024 года в г.Санкт-Петербурге, в том числе для рассмотрения вопросов реализации Заявления Совета глав государств-членов ШОС об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии (Астана, 4 июля 2024 года), а также подготовки проекта соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой.
Главы делегаций отметили важность развития дальнейшего сотрудничества в вопросах преодоления нищеты и роста благосостояния населения в рамках деятельности Специальной рабочей группы (СРГ) государств-членов ШОС по вопросам сокращения бедности. Работа государств-членов ШОС в данной области способствует формированию образа жизни, направленного на достижение соответствующих Целей устойчивого развития ООН, а также помогает распространению опыта наилучших программ и практик среди государств-членов ШОС. Они отметили итоги заседания СРГ (ВКС, 6 декабря 2023 года) и тематической экспертной встречи (ВКС, 10 сентября 2024 года), а также предложение о разработке программы сотрудничества государств - членов ШОС по сокращению бедности.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров сельского хозяйства государств-членов ШОС (ВКС, 29 мая 2024 года), в том числе утверждение Программы развития сотрудничества в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур между государствами-членами ШОС. Они выступили за дальнейшее укрепление сотрудничества с целью увеличения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и расширения направлений взаимодействия государств-членов на основе ранее принятых документов и решений в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Главы делегаций подтверждают необходимость принятия мер по укреплению глобальной продовольственной безопасности и улучшению питания, поощряют усилия по развитию сотрудничества в области исследований устойчивых к изменению климата и питательных зерновых культур, в том числе проса, риса, пшеницы, кукурузы и других традиционных культур.
Главы делегаций отметили предложение об участии государств-членов ШОС в международной сельскохозяйственной выставке "Белагро" (Минск, 3-7 июня 2025 года).
Главы делегаций подчеркнули неизменную приверженность государств-членов уважению и сохранению традиционных ценностей и культурно-цивилизационного многообразия, а также необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в гуманитарной области путем внедрения новых форматов взаимодействия в образовании, культуре, туризме и спорте. Они отметили важность укрепления глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), а также необходимость ускорить рассмотрение инициатив о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС, учреждении Рабочей группы по физической культуре и спорту и проведении Спортивных игр ШОС.
Главы делегаций отметили предложение провести 9-18 декабря
2024 года в г.Тегеране турнир на Кубок государств-членов ШОС по мини-футболу "Шелковый путь".
Главы делегаций, отмечая итоги Встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), высказались за последовательное выполнение Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма (Самарканд, 16 сентября 2022 года) и Совместного плана действий ШОС в сфере туризма на период 2024-2025 годы.
Главы делегаций подчеркнули положительный вклад ежегодного марафона ШОС в г.Куньмине (Китайская Народная Республика) и Иссык-Кульской области (Кыргызская Республика) в развитие спортивного сотрудничества в рамках ШОС.
Главы делегаций придают большое значение проведению спортивных мероприятий и соревнований с участием государств-членов ШОС, государств - наблюдателей при ШОС и партнеров ШОС по диалогу в целях укрепления спортивных связей между странами, а также развития олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта.
Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, главы делегаций подчеркнули, что государства-члены ШОС будут способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку, включая гражданство, язык, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение.
Главы делегаций, выступая за развитие сотрудничества в области молодежной политики, отметили роль Молодежного совета ШОС в укреплении взаимодействия между молодежными организациями и молодыми лидерами, в том числе итоги мероприятия "Бизнес-инкубатор ШОС" (Москва и Дубна, 23-28 сентября 2024 года).
Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС (ВКС, 19 июня 2024 года), на котором достигнута договоренность уделять приоритетное внимание формированию и реализации представляющих взаимный интерес программ и проектов в сфере научно-технического сотрудничества, совершенствованию правовой базы и активизации научно-технического сотрудничества государств - членов ШОС. Главы делегаций указали на необходимость активизации взаимодействия в рамках Плана действий по научно-техническому сотрудничеству между государствами - членами ШОС на приоритетных направлениях на 2022-2025 годы (Самарканд, 16 сентября 2022 года).
Главы делегаций считают, что в условиях глобализации стартапы и инновации играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности государств, и в связи с этим отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по стартапам и инновациям (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Форума стартапов ШОС (Нью-Дели, 18-20 марта 2024 года).
Главы делегаций приветствовали совместные усилия государств-членов ШОС по проведению пилотного отбора совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках ШОС, а также принятию "дорожной карты" по реализации Программы сотрудничества государств - членов ШОС по развитию искусственного интеллекта.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров культуры государств-членов ШОС (ВКС, 15 мая 2024 года) и акцентировали важность дальнейшего развития культурного сотрудничества для укрепления дружбы и добрососедских отношений. Они подчеркнули перспективы сотрудничества в области культуры и отметили предложение по составлению Календаря культурных обменов государств - членов ШОС.
Главы делегаций высказались за дальнейшую активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия (Душанбе, 17 сентября 2021 года), в том числе в целях противодействия контрабанде культурных ценностей.
Главы делегаций высоко оценили мероприятия в рамках туристической и культурной столицы ШОС в 2023-2024 годах в г.Алматы. Они считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС на период 2024-2025 годов также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров образования государств - членов ШОС (Москва, 18 апреля 2024 года), на котором приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания взаимодействия в рамках Университета ШОС, развития сотрудничества в области академических обменов, совместной научной работе, организации профессионального образования, языковой подготовки, активизации взаимодействия молодежи, а также цифровизации в сфере образования в ШОС заинтересованными государствами-членами.
Главы делегаций подчеркивают, что народная дипломатия способствует укреплению взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС. Они отметили вклад Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане, Культурно-интеграционного Центра ШОС в Кыргызской Республике, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Республике Таджикистан и Национального центра народной дипломатии ШОС в Российской Федерации в развитие гуманитарного взаимодействия в рамках Организации.
Главы делегаций утвердили Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, и бюджет ШОС на 2025 год.
Приняли решения по ряду вопросов, касающихся финансовой и организационной деятельности постоянно действующих органов ШОС с учетом вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Главы делегаций выразили признательность Исламской Республике Пакистан за успешную организацию двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС, которое прошло в конструктивной и дружественной атмосфере.
Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Российской Федерации.
10.10.2024, 12:31 83791
24 года назад был подписан договор о создании ЕврАзЭС
Фото: eec.eaeunion.org
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Ровно 24 года назад, 10 октября 2000 года в Астане был подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Документ вступил в силу 30 мая 2001 года после его ратификации всеми государствами-членами, сообщает РИА Новости.
Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан, но в октябре 2008 года приостановил участие.
Статус наблюдателей при ЕврAзЭС имели Украина, Молдавия и Армения. Также статусом наблюдателя обладали Межгосударственный авиационный комитет и Евразийский банк развития.
В 2003 году Евразийское экономическое сообщество получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
Основными целями создания ЕврАзЭС являлись: развитие экономического сотрудничества, взаимной торговли государств-членов ЕврАзЭС, эффективное продвижение процесса формирования Таможенного союза и единого экономического пространства, координация действий государств-членов ЕврАзЭС при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему.
В число основных задач сообщества входило:
- Завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, формирование единого таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования;
- установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки;
- введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля;
- создание общей унифицированной системы таможенного регулирования;
- разработка и реализация совместных программ социально-экономического развития;
- создание равных условий для производственной и предпринимательской деятельности;
- формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы;
- формирование общего энергетического рынка;
- создание равных условий для доступа на рынки сторон иностранных инвестиций;
- предоставление гражданам государств сообщества равных прав в получении образования и медицинской помощи на всей его территории;
- сближение и гармонизация национального законодательства;
- обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания общего правового пространства в рамках сообщества.
Высшим органом ЕврАзЭС был межгосударственный совет, в который входили главы государств и правительств стран Сообщества.
Постоянно действующим руководящим органом ЕврАзЭС был Интеграционный комитет. В его состав входили заместители глав правительств стран ЕврАзЭС.
Организация работы и информационно техническое обеспечение деятельности межгосударственного совета и интеграционного комитета осуществлялась секретариатом интеграционного комитета во главе с генеральным секретарем.
Главы государств, входящих в сообщество, назначали постоянных представителей при ЕврАзЭС. Образованная ими комиссия постоянных представителей была предназначена для обеспечения работы сообщества в промежутках между заседаниями Интеграционного комитета, а также рабочего взаимодействия между Сообществом и соответствующими органами, ведомствами и организациями государств ЕврАзЭС.
16 августа 2006 года в Сочи на встрече глав государств-членов ЕврАзЭС было принято решение о создании Таможенного союза Беларуси, РФ и Казахстана в рамках ЕврАзЭС. Таможенный союз полноценно функционирует с 1 июля 2011 года.
19 декабря 2009 года Алматы на неформальной встрече глав государств-членов ТС было принято решение об утверждении плана действий по формированию ЕЭП Белоруссии, Казахстана и России. С 1 января 2012 года введен в действие пакет из 17 базовых соглашений, формирующих ЕЭП.
18 ноября 2011 года в Москве был подписан договор о Евразийской экономической комиссии, учреждаемой в качестве единого постоянно действующего регулирующего органа ТС и ЕЭП.
В соответствии с договором о ЕЭК, полномочия по вопросам ТС и ЕЭП, которые ранее осуществлялись межгоссоветом ЕврАзЭС, с 18 ноября 2011 года были переданы в Высший Евразийский экономический совет.
18 ноября 2011 года на первом саммите ВЕЭС президентами России, Белоруссии и Казахстана была принята декларация о евразийской экономической интеграции, которая являлась своего рода "дорожной картой" дальнейшего интеграционного взаимодействия в форматах ТС и ЕЭП. В ней были зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.
В ходе заседания ВЕЭС 29 мая 2014 года в Астане президентами Белоруссии, Казахстана и России был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. В начале октября 2014 года в государствах-членах ЕАЭС синхронно были завершены необходимые внутригосударственные процедуры. 1 января 2015 года договор вступил в силу.
10 октября 2014 года в Минске на последнем заседании межгоссовета ЕврАзЭС был подписан договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС с 1 января 2015 года. В соответствии с указанным документом свое действие сохраняют 56 международных договоров, заключенных в рамках ЕврАзЭС, дальнейшую реализацию которых государства-участники сочли целесообразной.
02.10.2024, 11:56 100346
Сегодня исполняется 33 года со дня первого полета казахстанского космонавта
Фото: instagram/toktar.aubakirov
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Тридцать три года назад, 2 октября 1991 года, Казахстан сделал исторический шаг в космос. Космонавт Токтар Аубакиров стартовал на космическом корабле "Союз ТМ-13" с Байконура вместе с командой. В составе экипажа он провел неделю на орбитальной станции "Мир" и возвратился 10 октября. За это время он осуществил проведение пяти научных экспериментов, сообщает Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Во время полета проводились съемки песчаных бурь Аральского моря и медико-биологические исследования. Специализированные продукты питания и космическая биотехнология подверглись внимательному наблюдению.
Также было исследовано поведение металлических расплавов в условиях микрогравитации. Все собранные образцы вернулись на Землю, где были тщательно изучены учеными.
Полет Токтара Аубакирова стал ключевым моментом для развития казахстанской космической науки и технологий. Его достижения как первого космонавта казахской национальности знаменуют начало новой эры в исследованиях Земли из космоса и разработки космических технологий в Казахстане.
Аубакиров Токтар Онгарбаевич, доктор технических наук, профессор, 72-й космонавт СССР, заслуженный летчик-испытатель СССР, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, генерал-майор ВВС Казахстана, герой Советского Союза, народный герой Казахстана.
29.09.2024, 16:10 108771
83 года назад начались расстрелы в Бабьем Яру
Фото: wikipedia.org
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83 года назад в Бабьем Яру на северо-западе Киева начались массовые казни - евреев, цыган, других мирных жителей города, а также советских военнопленных, сообщает gazeta.ru.
Немецкие войска заняли Киев 19 сентября 1941 года, а первый расстрел в Бабьем Яру состоялся уже 27 сентября: были убиты 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова, находившейся рядом с оврагом. Их считали просто "человеческим мусором".
Затем были захвачены девять ведущих раввинов Киева, от имени которых рассылались призывы: "После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут переправлены в безопасные места…".
Все еврейское население города под угрозой расстрела должно было явиться 29 сентября к 8 часам утра на вокзал с документами и ценными вещами. Гитлеровцам удалось даже распустить слухи о том, что речь идет лишь о намерении новых властей провести перепись и переселение евреев.
До войны в Киеве проживало 220 тысяч евреев, это была одна из крупнейших в стране диаспор, однако перед приходом гитлеровцев какая-то ее часть была уже призвана в Красную Армию, а какая-то успела бежать. В городе оставалась примерно четверть - в основном старики, женщины и дети. Две трети из них выполнили приказ немецкого командования, не зная, что идут на верную гибель; они были свезены к Бабьему Яру и там расстреляны в течение двух дней - за один день палачи не управились, для временного содержания прибывших на ночь использовались помещения военных гаражей.
По официальных отчетам руководителей операции, за первые два дня был уничтожен 33 771 человек, причем в это число не были включены дети до трех лет, которых убивали с родителями. Людей раздевали догола, изымали все вещи, отправляли в земляной ров, укладывали на тела уже убитых и раненых и стреляли из автоматического оружия. После того как ров заполнялся 2-3 слоями трупов, сверху их засыпали землей.
Треть киевских евреев приказ не выполнила, однако за две недели их практически всех выявили с помощью предателей и соседей - и также расстреляли. Известно лишь про 29 раненых, сумевших выбраться из-под завалов тел и уйти к партизанам, и еще про десяток, переживших оккупацию в самом городе.
Приближаясь к Бабьему Яру, мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме ничего не говорила (...) Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы и ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал с ее пальца золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, старики и дети. Всех подводят к открытой яме, и автоматчики расстреливают их. Затем подводят другую группу… Я своими глазами видела этот ужас. Хотя я находилась не совсем близко от ямы, я все равно слышала жуткие крики обезумевших людей и приглушенные голоса детей, звавшие: "Мама, мама…", - заявила Дина Проничева, сумевшая выжить после расстрела и свидетельствовавшая на послевоенных судебных процессах.
Массовые казни евреев продолжались в октябре, потом расстрелы проводились время от времени - вплоть до самого ухода немцев из Киева. Бабий Яр стал также местом расстрела пяти цыганских таборов, советских военнопленных, партизан и украинских националистов. По разным оценкам, в Бабьем Яру в период с 1941 по 1943 год могли быть расстреляны от 70 до 200 тысяч человек.
Перед уходом гитлеровцы пытались скрыть следы своих преступлений, заставляли заключенных евреев выкапывать и сжигать тела. В ночь на 29 сентября 1943 года в Бабьем Яру произошло восстание 329 заключенных-смертников, занятых на этих работах у печей. При этом вырваться удалось 18 заключенным, позже они выступали свидетелями попыток скрыть эти факты массового расстрела; остальные 311 погибли. После освобождения Киева 6 ноября 1943 года уже советские власти стали использовать Сырецкий концентрационный лагерь в качестве лагеря для немецких военнопленных - вплоть до 1946 года.
В 1950 году киевские власти приняли решение сравнять овраг с землей и разбить там парк, залив место трагедии жидкими отходами с соседних кирпичных заводов и перегородив все это земляным валом. 13 марта 1961 года вал не выдержал напора талой воды, и прорвавшийся селевой поток обрушился на здания в низине. Погибли сотни или даже тысячи жителей. Информация о катастрофе замалчивалась, строительство позже было продолжено.
Памятник расстрелянным евреям в виде меноры был установлен лишь 29 сентября 1991 года. Затем появились еще несколько памятников, в том числе и расстрелянным цыганам в виде цыганской повозки - он был открыт к 75-й годовщине трагедии в сентябре 2016 года. Есть памятники, посвященные трагедии Бабьего Яра в других странах, например в Нахалат Ицхак в Израиле. Есть соответствующие музеи в США и Японии.
08.09.2024, 10:53 147736
81 год назад красноармейцы освободили от нацистов Сталино
Фото: armenia.mid.ru
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Ровно 81 год назад, 8 сентября 1943 года, красноармейцы освободили от немецко-фашистских захватчиков город Сталино.
Освобождение Сталино (ныне Донецк. - Прим. ред.) стало долгожданным событием для самих горожан. Приход Красной армии избавил их от тяжелых условий оккупационного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на исторический раздел "И вновь забилось сердце Донбасса" Минобороны России.
В боях за освобождение города Сталино отличились многие соединения и части. Среди них особое место занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинская". Именно ее части первыми вошли в город, отмечает russian.rt.com.
В 14.00 7 сентября 1943 года после перегруппировки и артиллерийской подготовки они приступили к уничтожению опорного пункта вермахта на северо-востоке от города. Уже через два часа завязались бои в самом городе.
В 16.00 передовые разведывательные группы 1052-го стрелкового полка с боем ворвались на северную окраину Сталино, где завязался упорный бой с засевшими в домах автоматчиками противника", - говорится в журнале боевых действий 301-й Сталинской стрелковой дивизии.
В документе подробно описывается ход городских боев.
В 19.15 весь 1052-й стрелковый полк штурмом овладел северной окраиной города Сталино. В 20.00 остальные части дивизии атаковали северо-восточную окраину города и приступили к очистке северной и центральной частей от противника. При овладении городом Сталино противник оказывал упорное сопротивление и неоднократно переходил в контратаки пехотой при поддержке танков и самоходных пушек. Все контратаки были отбиты с большими потерями для противника. В 23.00 части дивизии полностью очистили от противника северную и центральную части города и вышли на северо-западную окраину", - говорится в тексте.
Мужественно сражались и другие подразделения 301-й Сталинской дивизии, отбивавшие ожесточенные контратаки гитлеровских войск, в частности бойцы 1084-го стрелкового полка.
При контратаке противника на город Макеевка во время ранения командира роты автоматчиков принял командование ротой, где благодаря умелому руководству к действиям на левом фланге полка ликвидировал прорыв, тем самым дал возможность выполнить поставленную задачу перед полком", - сообщается в наградном листе лейтенанта 1084-го полка Петра Костюченко.
После того как советские войска вплотную подошли к городу Сталино, Костюченко впереди своего подразделения с возгласом "За Родину! За Сталина!" ворвался в город.
В освобождении столицы Донбасса принимала участие и 2-я гвардейская армия, которая вела бои на левом фланге. В журнале боевых действий армии перечислены соединения, которые участвовали в боях за город Сталино.
Особое место среди них занимает 87-я гвардейская стрелковая дивизия. 7 сентября 1943 года ее ударно-штурмовая группа, применяя для оперативного передвижения автотранспорт, совершила обходной маневр и вышла на ближние подступы к городу.
Мотоотряд дивизии, обойдя отряды прикрытия 302-й пехотной дивизии... в 17.00 достиг отметки 199.8, где отряд спешился и с штурмовыми группами автоматчиков начал наступление на восточную окраину города" - говорится в журнале.
Вечером того же дня в ходе боя на центральной улице города красноармейцы неожиданно для немецких войск с криком "Ура!" поднялись в атаку. Ошеломленный противник был разбит. После этого гвардии красноармеец Жуйков и гвардии сержант Герасименко водрузили Красное Знамя над зданием драматического театра. На сайте российского военного ведомства опубликован приказ о награждении обоих героев медалями "За отвагу".
По данным Минобороны, за время нацистской оккупации население города сократилось с 507 тысяч до 175 тысяч: нацисты сжигали целые улицы, в братских могилах были обнаружены тела тысяч убитых мирных жителей.
Население Донбасса принуждали к работе на рейх под угрозой смерти. Тех, кто выражал недовольство, уничтожали - расстрелы, душегубки и голод. В оккупированном гитлеровцами Донбассе пролились реки крови. Красная армия спасла оставшихся жителей региона от страшной судьбы", - заявил директор научного проекта "Цифровая история" Егор Яковлев.
Как отмечалось приказе верховного главнокомандующего №9, "войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками.
Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести дней с боями овладели городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, Артемовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноармейское, Ясиноватая и областным центром Донбасса - городом Сталино. Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн - важнейший угольный и промышленный район страны", - сообщалось приказе.
Вечером 8 сентября 1943 года в Москве в ознаменование освобождения города Сталино от немецко-фашистских захватчиков было произведено 20 артиллерийских залпов из 224 орудий.
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