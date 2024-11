В этот день 83 года назад панфиловцы совершили свой бессмертный подвиг

Фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Сегодня в Казани начинается XVI саммит БРИКС, в котором примут участие делегации из 36 стран и от 6 международных организаций, в том числе 22 главы государства и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК





Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Ее нынешний девиз - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". По словам президента России Владимира Путина, Москва уже провела порядка 200 мероприятий и выполнила план председательства более чем на 80%", - заявил накануне журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.





РБК проанализировал, как почти что за 20 лет эволюционировало объединение, какие проекты оно реализовало и с какими сложностями сталкивается.



Чем БРИКС отличается от других международных организаций





БРИКС - это не блок и не альянс, как НАТО или Европейский союз, а скорее "клуб по интересам". У объединения нет устава, единой валюты, общего бюджета, секретариата или иных наднациональных структур. Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, рассказывая накануне саммита в Казани о минусах формата, обратил внимание на то, что интересы стран-членов совпадают не всегда и поэтому на согласование решений уходит много времени и сил.





Отсутствие уставных документов, регламентирующих обязательства сторон, то обстоятельство, что решения являются отражением политической воли государств, определенная волатильность взаимодействия, которая испытывает на себе динамику текущих международных процессов и смены приоритетов правительств, тоже, безусловно, присутствует", - сказал он, подчеркнув при этом, что преимущества от взаимодействия внутри БРИКС "с лихвой" перекрывают все эти недостатки.





Центральное место в повестке БРИКС занимают экономические вопросы - именно на этой площадке страны-участницы, в частности, обсуждали, как справляться с последствиями глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. При этом участники объединения особо отмечают, что в сумме на них приходятся больше трети глобального валового внутреннего продукта (ВВП) и почти половина мирового населения. Владимир Путин в обращении к Деловому форуму заявил, что к 2024 году доля объединения в мировом ВВП превысила показатель "Большой семерки". "1992 год, "Группа семи" - 45,5%. А в этот же год страны БРИКС, 1992 год - 16,7% мирового ВВП. А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%. Разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться, это неизбежно, сказал он.





Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Тогда по инициативе Москвы на полях Генассамблеи ООН встретились министры иностранных дел Бразилии, Индии, Китая и России. О том, чтобы в 2009 году провести первый саммит в Екатеринбурге, они договорились в 2008 году на полях G8 в Японии. Сама идея названия - акроним из первых букв названий четырех стран - возникла благодаря аналитической записке руководителя отдела глобальных экономических исследований американской финансово‑инвестиционной компании Goldman Sachs Джима О'Нилла: в 2001 году он предложил использовать БРИК для обозначения четырех наиболее динамично развивающихся стран, которые могут занять лидирующие позиции в мировой экономике





Как шло расширение БРИКС и кто в нем участвует





У БРИКС было две волны расширения. В 2010 году к БРИК присоединилась ЮАР, и к названию добавили букву С (South Africa). Запустить вторую волну в 2022 году предложил Китай - чтобы "повысить представленность объединения и его влиятельность в мире". К августу 2023 года, когда в Йоханнесбурге прошел XV саммит, заявки в объединение подали 20 стран. В БРИКС пригласили шесть - Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Эфиопию. Из этих стран 1 января 2024 года однозначно вошли в БРИКС четыре - Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.





Аргентина планировала вступить в организацию, но в конце 2023 года новый президент республики Хавьер Милей от этого отказался (по сообщению Bloomberg, повременить с участием в БРИКС его попросил Евросоюз на фоне конфликта на Украине). По-прежнему не определен статус Саудовской Аравии. Она получила приглашение в БРИКС и была в списке стран, которые в 2024 году в него вступили, но Эр-Рияд этого не подтвердил - ни заявлениями, ни участием в мероприятиях формата. Рябков называл членство Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом, однако министр торговли королевства Маджид аль-Касаби говорил, что Саудовская Аравия к формату официально не присоединилась. На саммите в Казани королевство будет представлять министр иностранных дел - принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснят в ходе этого саммита.





В сентябре этого года агентство Bloomberg сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Официальных подтверждений этому со стороны Анкары не было. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в Казани.





В БРИКС давно сложилась традиция, которая заключается в том, что наряду с членами объединения на саммит приглашают страны в так называемом формате аутрич, - говорил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК. - Например, в июне, когда в Нижнем Новгороде я проводил совещание глав внешнеполитических ведомств, среди гостей присутствовал Хакан Фидан, министр иностранных дел Турецкой Республики. Сейчас в таком же качестве приглашен президент Эрдоган".





Работать с третьими странами БРИКС стал с начала 2010-х - для этого он запустил формат "БРИКС плюс/аутрич", впервые в этом формате переговоры прошли в 2013 году на саммите в Дурбане (ЮАР). По словам Рябкова, разница между "плюс" и "аутрич" в том, что в "БРИКС плюс" участвуют все страны, которые не входят в объединение, а в "БРИКС аутрич" - государства, которые находятся в географической близости от страны-председателя. Именно поэтому на саммит в Казани Россия пригласила своих соседей по СНГ. Тема заседания этого формата в Казани - "БРИКС и глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира". Сейчас БРИКС разрабатывает категории стран-партнеров - так называемые ступени, которые странам надо будет пройти до полноценного членства.





До 2023 года у БРИКС не было четких критериев членства - их согласовали на саммите в Йоханнесбурге, но они по-прежнему не сведены в какой-либо официальный документ. Судить о том, какие параметры согласовали лидеры БРИКС, можно лишь по заявлениям их представителей. По словам Лаврова, прежде всего в расчет принимают "вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента" и ее позицию на международной арене; к государствам-единомышленникам он отнес страны, которые поддерживают многополярность, необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, настаивают на повышении роли глобального Юга в механизмах глобального управления. Рябков в числе критериев также называл "абсолютное безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС".





По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в той или иной форме к БРИКС хотят подключиться 33 страны - об этом, например, говорили власти Буркина-Фасо, Турции, Сербии, Шри-Ланки. Консенсуса на тему расширения в БРИКС пока нет.





Некоторые из нынешних стран-членов считают, что лучше остановиться на десятке. Другие выступают за дальнейшее расширение: более того, даже называют конкретные страны, которые могли бы быть приняты в качестве членов", - сказал Ушаков 10 октября, отметив, что этим вопросом лидеры займутся в Казани.





Так или иначе, Москва считает, что в расширении пока надо "взять паузу", "чтобы "переварить" вновь прибывших".





Каких экономических успехов добился БРИКС





С расширением БРИКС в 2024 году номинальная экономическая мощь объединения выросла до $28,3 трлн (суммарный ВВП в текущих ценах по итогам 2023 года, по данным МВФ), или 36% мирового ВВП по паритету покупательной способности. В странах БРИКС проживает около 45% населения планеты (примерно 3,6 млрд человек).





Однако экономическая разнородность и пока еще низкий уровень торговой интеграции (например, в 2023 году Россия существенно нарастила товарооборот с Китаем и Индией, до общей суммы $305 млрд, но с Бразилией и ЮАР он остается невысоким - лишь $13 млрд в 2023 году) ограничивают возможности БРИКС по влиянию на мировую торговлю и международную валютную систему, утверждали аналитики Центрального банка Франции в феврале 2024 года. В то время как доля расширенного БРИКС в глобальном экспорте составляет 25%, лишь 15% из этого показателя (или 3,7 п.п.) - это поставки в другие страны объединения, а 85% (21,1 п.п.) - экспорт в остальные страны мира, приводит Банк Франции данные своих расчетов.





Но интенсивность торговли внутри блока растет, отмечают в Boston Consulting Group (BCG). В частности, западные санкции привели к перенаправлению российского экспорта как раз в страны БРИКС, особенно в Индию и Китай, указывают в BCG.





В финансовой сфере страны БРИКС достигли двух юридически оформленных решений: в 2014 году был создан многосторонний Новый банк развития (НБР) и организован пул условных валютных резервов общим объемом $100 млрд, резюмирует в своем обзоре The Dark Side of the BRICS: The Lack of Legal Definition исследователь Марта Боно из Университета Палермо.





В текущем году хотим завершить переговоры о том, чтобы страны, если они будут испытывать давление на платежный баланс, могли получать средства из этого пула в национальных валютах", - говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в январе 2024 года.





НБР называет себя международным институтом и соблюдает западные санкции в отношении России (которая владеет 18,98% в капитале банка), новые проекты НБР в стране поставили на паузу.





Уставный капитал НБР - $100 млрд. Цель банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития членов БРИКС и развивающихся стран. Он концентрируется на проектах в таких сферах, как чистая энергия и энергоэффективность, транспортная инфраструктура, водоснабжение и санитария, охрана окружающей среды, социальная и цифровая инфраструктура. Как указано на сайте НБР, начиная с 2016 года банк вложился в 138 проектов. Они распределились между семью странами: Китай (35 проектов), Индия (34), Бразилия (31), Россия (18), ЮАР (14), Бангладеш (4), Египет (2).





В последнее время на фоне санкций представители России называли несколько инициатив, которые, по их словам, обсуждаются в рамках БРИКС: это и возможное создание постоянного налогового секретариата, и разработка "платежно-расчетного контура" для внешнеторговых операций, и создание депозитарной системы BRICS Clear.





Создание децентрализованной системы учета и обращения ценных бумаг - очень правильная инициатива, ее необходимо всеми силами поддерживать. Насколько я знаю, коллеги из НРД (Национальный расчетный депозитарий. - Прим. РБК) начинают тестирование с Египтом и Ираном", - говорит руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы "Финансовые услуги" Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин.





Чтобы проект BRICS Clear попал в согласованную часть годового отчета Делового совета БРИКС, наиболее сложные дискуссии для сближения позиций мы с коллегами из НРД вели с китайской и южноафриканской сторонами", - отметил также Михайлишин.





В Йоханнесбургской декларации 2023 года члены БРИКС подчеркивали "важность поощрения использования национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами". Рябков в октябре 2024 года сообщил, что в торговых операциях России со странами БРИКС доля национальных валют достигла 65%. Страны БРИКС действительно хотят снижать свою зависимость от доллара, но скорее за счет расширения использования локальных валют, нежели за счет создания общей валюты, отмечают экономисты Банка Франции. Один из вариантов - интернационализация китайского юаня, который может в перспективе стать новой резервной валютой для трансграничных операций. Единая новая валюта БРИКС - пока что "утопия", признавал в 2023 году старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.





Говорить о перспективах валютного союза и создания единой валюты в формате БРИКС еще не приходится, солидарна директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.





Но точно неуклонно будет происходить процесс повышения роли валют стран - участниц БРИКС в международной валютно-финансовой системе. Одновременно внутри БРИКС будет расти значение национальных валют в качестве резервных, в первую очередь - китайского юаня", - уверена Арапова.





По ее словам, хотя Китай и сохраняет валютные ограничения, внутри глобального Юга и БРИКС доля резервов, которые хранятся в юанях, будет расти.





Это связано с тем, что торговля внутри блока БРИКС растет быстрее, она становится чуть более сбалансированной. Кроме того, внутри БРИКС очевиден тренд на развитие торговли в национальных валютах", - указывает эксперт.





Естественно, чтобы полноценно торговать в национальных валютах, нужно иметь устойчивый резерв валют, в которых совершаются внешнеторговые операции. Поэтому процесс накопления в качестве резервов валют БРИКС неизбежен - в первую очередь юаней, но в принципе это касается и российского рубля, и индийской рупии, и арабского дирхама", - поясняет Арапова.





В октябре 2024 года Россия, как председатель БРИКС в нынешнем году, презентовала доклад с предложениями по реформированию системы расчетов и обеспечения инвестиций внутри объединения. В частности, было предложено создать "быструю, дешевую и надежную" систему трансграничных платежей с использованием технологии распределенного реестра. "Проблема в том, что в предложениях Минфина и ЦБ нет ничего нового", - скептичен Михайлишин. "Ряд предложений похож на лозунги, очень не хватает конкретных прикладных шагов и практики, что же мы предлагаем", - сказал он, добавив, что можно было бы проанализировать прошлый опыт, когда страны Совета экономической взаимопомощи использовали переводной рубль или же будущая еврозона использовала в свое время расчетную единицу экю.





Мы со странами БРИКС обсуждаем темы, связанные с платежами, международными платежами, проводим исследования на эту тему, но сейчас пока рано говорить о конкретных результатах", - сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина 17 октября.





Как эволюционировала повестка БРИКС





То, как менялись риторика БРИКС и спектр обсуждаемых тем, можно отследить по 15 итоговым документам 15 саммитов объединения (проходят в странах-председателях по очереди). Первый саммит (Екатеринбург, 2009 год) прошел на фоне глобального финансового кризиса, поэтому главной темой стала борьба с этим кризисом при ключевой роли "Большой двадцатки". Первое итоговое заявление было самым компактным - оно состояло всего из 16 пунктов. Дальше итоговые декларации стали разрастаться - самый большой документ был принят в 2016 году по итогам саммита на Гоа (Индия), он состоял из 110 пунктов.





У всех деклараций есть несколько общих положений, которые БРИКС повторяет от саммита к саммиту начиная с 2009 года. В первую очередь это реформа институтов глобального управления - укрепление центральной роли ООН и трансформация Совета Безопасности; усиление в ООН статуса Бразилии, Индии и ЮАР; реформирование Бреттон-Вудской системы с перераспределением квот и голосов в пользу развивающихся стран.





Реформа МВФ должна усилить голос и представительность беднейших членов организации, включая страны Африки к югу от Сахары", - считают в БРИКС.





С 2009 года члены формата говорят о том, что нужны "стабильная, предсказуемая и более диверсифицированная валютная система" и "более демократический и справедливый многополярный миропорядок".





Кроме того, страны БРИКС призывают других членов международного сообщества воздерживаться от протекционизма при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), описывают, какие проекты и инициативы работают в рамках формата (например, декларация саммита 2014 года в бразильской Форталезе провозгласила создание НБР и пула валютных резервов).





БРИКС в своих декларациях дает и оценку международным событиям, причем чем дальше, тем больше: если в декларации 2010 года отмечалась только солидарность с народом Гаити в связи с землетрясением, то в документе 2023 года спектр заявлений был гораздо шире - от осуждения односторонних санкций, упоминания иранского ядерного вопроса и гонки вооружений в космосе до урегулирования конфликта на Украине (благодарность за "предложения о посредничестве и добрых услугах") и конфликта на Ближнем Востоке ("установление суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина").





Насколько страны БРИКС солидарны в политической сфере





При этом нельзя сказать, что участники объединения имеют единую внешнюю политику. Чтобы понять, насколько созвучны позиции стран БРИКС по ключевым международным вопросам, РБК проанализировал, как страны голосовали в Генассамблее (ГА) ООН по конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке.





В первом случае речь идет о следующих шести документах, принятых на чрезвычайной сессии ГА по Украине в 2022-2023 годах.





Резолюция ES-11/1 (2 марта 2022 года), в которой содержится требование "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести российские войска с территории соседнего государства.

Резолюция ES-11/2 (24 марта 2022 года) с повторным призывом.

Резолюция ES-11/3 (7 апреля 2022 года), которой приостанавливается участие России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).

Резолюция ES-11/4 (12 октября 2022 года) о референдумах в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Резолюции ES-11/5 (14 ноября 2022 года), в которой говорится, что Россия "должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права на Украине или против Украины".

Резолюция ES-11/6 (23 февраля 2023 года), в которой содержатся призыв к дипломатическому решению конфликта и требование вывести российские войска.





Россия проголосовала против всех резолюций. Воздерживались от голосования по всем документам Индия и ЮАР. Бразилия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали четыре резолюции и воздержались при голосовании по двум, где речь шла об исключении России из СПЧ и привлечении ее к ответственности.





По конфликту на Ближнем Востоке РБК проанализировал голосование по четырем документам.





Резолюция A/ES-10/L.25 (27 октября 2023 года), которая призывает "защитить мирное население Газы и установить режим гуманитарного прекращения огня".

Резолюция A/RES/ES-10/22 (12 декабря 2023 года) о немедленном гуманитарном прекращении огня.

Резолюция A/RES/ES-10/23 (10 мая 2024 года) о приеме Палестины в ООН.

Резолюция A/ES-10/L.31/Rev.1 (18 сентября 2024 года), которая требует, чтобы Израиль в течение года "безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории".





Здесь страны БРИКС ни разу не проголосовали против. Индия и Эфиопия воздержались при голосовании по двум документам - по первой резолюции о прекращении огня и четвертой о прекращении присутствия Израиля на территории Палестины. В остальном у стран БРИКС по ближневосточному конфликту наблюдался консенсус.