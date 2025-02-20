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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся финальный этап социального проекта ITMLab, где участники представили экспертам и потенциальным инвесторам свои разработки для улучшения качества жизни людей с инвалидностью. Это прототипы технических средств реабилитации, а также разнообразные технологии, направленные на создание более доступной и инклюзивной среды, сообщает пресс-служба Минтруда.





Каждый проект основывался на реальных потребностях и ситуациях, выявленных в ходе глубоких исследований. Эти решения направлены на повышение доступности технологий, улучшение коммуникаций и развитие инклюзивного общества.





Shaka - кулон с сенсором и браслет с вибромотором, помогающий людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве.

Fenix Recovery - экзоскелет и компактный локомоторизованный тренажер для реабилитации, подходящий как для специализированных центров, так и для домашних условий.

Bulan - оптимизированная электронная приставка для инвалидных колясок.

РиМы - электронный дисплей Брайля.

ОО "Жан" - производство износостойких наконечников для белых тростей.

Procrastinators - приложение-переводчик с жестового языка в текст и наоборот в режиме реального времени.





Мы верим, что проект ITMLab поможет продвинуть инклюзивность в нашей стране. Я надеюсь, что проект ITMLab будет развиваться дальше", - отметила директор ОФ "ITeachMe" Захира Бегалиева.





По итогам мероприятия заинтересованные инвесторы и представители бизнеса предложили наиболее перспективным командам сотрудничество, наставничество и обмен профессиональными знаниями.